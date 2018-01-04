2強勢力消長 世界面臨巨變

2018年01月04日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

「歐亞集團」發表今年十大風險預測報告，點出今年最大的風險就是大陸正試圖填補美國留下的權力真空，成為全球領導者。報告指大陸國家主席習近平是繼毛澤東之後，大陸最強大的領導人，而川普則是美國現代史上最弱勢的領導人之一，將導致全球秩序重組。

報告指出，雖然大陸一直避談全球領導權，不過在去年北京方面改變了官方政策。習近平已鞏固了國內政治權力，並開始為外部環境制定新規則。川普則放棄美國對多邊主義的承諾，給大陸留下了現在可以開始填補的權力真空，也為習近平創造最好的時機。

報告表示，許多西方人都認為，大陸的中產階級興起，會促使當權者改革。不過，大陸的政治模式反倒前所未有的強大，美國的政治模式卻在削弱。強勢的習近平對上弱勢的川普，將導致全球秩序重組。這意味大陸在設定國際標準方面遭遇的阻力，比以往都要來得小。

這篇報告還以貿易和投資、科技和政治價值觀三個領域為例。在貿易和投資方面，當今世上沒有國家比大陸擁有更有效的全球貿易投資策略。大陸灑錢投資受到亞洲，非洲，甚至拉丁美洲政府歡迎。

在科技方面，美國和大陸都積極發展新科技，尤其是人工智慧，但大陸更動用國家的力量為科技創新撐腰。

報告指出，大陸很可能會用其經濟力量，擴大對其他國家的政治影響力。

不過，大陸勢力擴張也可能讓日本、印度、南韓等亞洲國家覺得其民主資本主義政治模式受到威脅。這也可能導致在南海主權問題、北韓問題、以及美中貿易關係方面的摩擦更嚴重。

(中國時報)