地緣衝突、網攻恐攻 威脅仍在

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中國時報
／綜合報導

地緣政治意外被歐亞集團列為2018全球10大風險第二名。風險最高的地區是朝鮮半島。另外，網路攻擊和化整為零的恐怖分子，也將為全球帶來威脅。

報告指出，由於國際缺乏互信，一旦發生重大網攻事件，各國將難以同心協力應對。網攻威脅可能來自俄羅斯、大陸、北韓等國家，也可能來自駭客組織，只要有心人士利用網路攻擊重要基礎建設、企業、銀行、股市，或是切斷網路連線，就可能對經濟造成重大風險。

報告認為，全球地緣政治風險最高的地區，以北韓為首。報告預測，今年北韓現狀不會出現重大改變，北韓雖然仍可能試射飛彈，但不會直接攻擊敵人。由於北韓和美國與盟國的軍演規模不斷擴大，緊張局勢加上各國互相猜忌、缺乏密切合作，雖不致爆發毀滅性戰爭，但衝突的陰影將難以揮去。

報告同時認為美俄仍在敘利亞持續爭奪地緣政治利益，美國和伊朗的關係也是影響該區域安全的重要關鍵。此外，美俄關係因為川普身陷通俄門調查也很難在今年回暖。

報告表示，在中東、北非、南亞與東南亞，恐攻風險仍居高不下。伊拉克與敘利亞的反恐行動迫使聖戰士回到故鄉，連帶造成歐洲恐攻風險上升。雖然針對美國本土的大規模恐攻可能性極低，但一旦發生，美國社會將陷入更嚴重的分化。

(中國時報)

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