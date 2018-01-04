中美競逐市場 引起科技冷戰

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中國時報
／綜合報導

「歐亞集團」預測，2018年全球第三大風險是全球科技冷戰。為爭奪全球市場和地緣政治的主導權，美中兩大經濟強權在人工智慧、大數據和超高速網路等新資訊領域的競賽更形激烈。新科技版圖的競逐，將是今年中美兩國最重要的戰爭。

報告指出，中美兩國的科技龍頭正加速投入人工智慧和超級運算等新資訊領域的競爭，勝出的一方，在未來數十年可望取得全球經濟和地緣政治的主導權。目前，美國雖仍擁有最優秀的科技人才，但大陸正急起直追，砸下重金和資源扶持產業和培育人才。

報告稱，中美將爭奪印度、巴西、非洲，甚至歐洲的市場主導權，而這些國家或地區必須決定接受誰的產品和技術規格。兩國競爭主要聚焦三大領域，包括光纖網路和雲端儲存等基礎設施、新世代智慧手機等消費產品，以及政府採購和安全設備。

報告認為，全球科技冷戰的最大衝擊是造成科技共同空間（Tech Commons）四分五裂。大陸、俄羅斯和其它國家在努力降低對西方科技產品的依賴之外，將加強網路資訊監控，施行嚴厲的安全法規，並擬建立資訊數據跨境流動的壁壘。而美國料將對外資投資本國科技企業採取更謹慎的態度。部分原因是基於中國政經強勢崛起，另外則是對網路安全威脅的憂慮。

(中國時報)

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