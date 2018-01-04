57億年終自己刮 新春拚好運

台灣彩券首次以年終獎金為主題，新春首波就推出5款刮刮樂，總獎金超過57億元，年終獎金千萬元不是夢。（顏謙隆攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

歲末年終，民眾最關心年終獎金議題；台灣彩券昨發行5款刮刮樂，其中，最受矚目的就是春節限量、面額千元、頭獎1000萬元的「1000萬年終獎金」，台彩表示，這款刮刮樂中獎率將近7成，總計發出3個千萬元大獎，要讓彩迷「自己年終自己賺」，千萬年終獎金不是夢。

面額千元 中獎率近7成

台彩在2018年開春，首波就推出5款刮刮樂，台灣彩券立即型行銷處長洪秋萍表示，總獎項超過1400萬個，累計獎金超過57億元，要讓彩迷在新年開春就有刮出高額年終獎金的機會。

為了滿足彩迷的新鮮感，台彩首次以「年終獎金」為主題，除了「1000萬年終獎金」外，對預算不高的民眾，台彩也同時主打面額200元的「百萬年終獎金」刮刮樂，洪秋萍說，這款刮刮樂最吸引人的地方是多達100個、100萬元的頭獎名額，增加頭獎名額的目的，就是要讓每個上班族，都有替自己賺百萬年終獎金的機會。

500元「新年快樂」包中

不少民眾聽聞台彩推新品，一早彩券行就出現與同事集資、現場來刮的彩迷，希望買張彩券替自己年終加碼，搶當百萬、千萬富翁，台彩也推出每張500元、百分之百中獎率的「新年快樂」刮刮樂，不僅內藏4個300萬元頭獎，彩迷怎麼刮、怎麼中，不論送人或自己刮都體面。

針對企業辦尾牙或年終聚餐，台彩推出專為炒熱氣氛設計的「歡樂賓果」、「辦桌」，由於每張面額只要100元，根據過去經驗來看，每次推出都大受歡迎；位於台北市民權西路的「好多錢彩券行」表示，預估這波刮刮樂新品上市，將能替市場注入活水，帶來3至5成的業績成長。

以「歡樂賓果」為例，共有10個頭獎30萬元，數字連線成功即得對應獎金，還有4角全中的中獎機會，對於沒有刮中頭獎的彩迷來說，也有超過28萬個500元以上的獎項，中獎率約33％；而尾牙同樣應景的「辦桌」，中獎率則高達50％，尾牙入場每人1張，不僅增添歡聚氣氛，也是老闆替員工加碼尾牙獎金的另個選擇。

(中國時報)

修好修滿 環團為礦業法請命 弱勢圍爐 愛心還缺一半

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。