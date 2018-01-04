57億年終自己刮 新春拚好運

2018年01月04日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

歲末年終，民眾最關心年終獎金議題；台灣彩券昨發行5款刮刮樂，其中，最受矚目的就是春節限量、面額千元、頭獎1000萬元的「1000萬年終獎金」，台彩表示，這款刮刮樂中獎率將近7成，總計發出3個千萬元大獎，要讓彩迷「自己年終自己賺」，千萬年終獎金不是夢。

面額千元 中獎率近7成

台彩在2018年開春，首波就推出5款刮刮樂，台灣彩券立即型行銷處長洪秋萍表示，總獎項超過1400萬個，累計獎金超過57億元，要讓彩迷在新年開春就有刮出高額年終獎金的機會。

為了滿足彩迷的新鮮感，台彩首次以「年終獎金」為主題，除了「1000萬年終獎金」外，對預算不高的民眾，台彩也同時主打面額200元的「百萬年終獎金」刮刮樂，洪秋萍說，這款刮刮樂最吸引人的地方是多達100個、100萬元的頭獎名額，增加頭獎名額的目的，就是要讓每個上班族，都有替自己賺百萬年終獎金的機會。

500元「新年快樂」包中

不少民眾聽聞台彩推新品，一早彩券行就出現與同事集資、現場來刮的彩迷，希望買張彩券替自己年終加碼，搶當百萬、千萬富翁，台彩也推出每張500元、百分之百中獎率的「新年快樂」刮刮樂，不僅內藏4個300萬元頭獎，彩迷怎麼刮、怎麼中，不論送人或自己刮都體面。

針對企業辦尾牙或年終聚餐，台彩推出專為炒熱氣氛設計的「歡樂賓果」、「辦桌」，由於每張面額只要100元，根據過去經驗來看，每次推出都大受歡迎；位於台北市民權西路的「好多錢彩券行」表示，預估這波刮刮樂新品上市，將能替市場注入活水，帶來3至5成的業績成長。

以「歡樂賓果」為例，共有10個頭獎30萬元，數字連線成功即得對應獎金，還有4角全中的中獎機會，對於沒有刮中頭獎的彩迷來說，也有超過28萬個500元以上的獎項，中獎率約33％；而尾牙同樣應景的「辦桌」，中獎率則高達50％，尾牙入場每人1張，不僅增添歡聚氣氛，也是老闆替員工加碼尾牙獎金的另個選擇。

(中國時報)