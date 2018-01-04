弱勢圍爐 愛心還缺一半

公益團體努力募集年菜物資，圖為弘道基金會與長輩們參與超商年菜圍爐活動。（統一超商提供）

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中國時報
／台北報導

隨著農曆春節即將到來，進入各大公益團體募集年菜物資高峰期，據公益團體統計，目前募集達成率僅30％至50％，連餐食都成問題，遑論圍爐共食。為讓弱勢族群過好年，7-ELEVEN、全家便利商店兩大超商紛紛伸援手，推出年菜圍爐捐贈等活動。

弘道老人基金會幹部指出，過去每到年底、12月左右，都會有一波捐贈高峰，但這次至今尚未盼到這波高峰，目前募到的資源僅及目標值一半。

為協助社福團體照顧弱勢族群，全家便利商店今年與唐氏症基金會合作，推出鴻福海陸小套餐供民眾認捐，11月推出後，不到一個月即迅速完銷。7-ELEVEN則整合內部網購資源推出「做好事過好年」年菜勸募，供民眾線上認購。

7-ELEVEN指出，行銷團隊特別針對長輩餐食需求挑選適合年菜，推出愛心年菜「元進莊天麻黑蒜烏骨雞湯」即日起民眾可至ibon mart線上認購，限量800份，另7-ELEVEN也會相對加贈一份「元進莊鴨賞」予長輩，為屏東基督教醫院服務的弱勢老人家溫暖加菜。

此外，7-ELEVEN也協同四大公益團體舉辦圍爐活動，除屏東基督教醫院、天主教中華聖母基金會、一粒麥子基金會外，弘道老人福利基金會今年也加入，自1月10日開始至2月6日，陸續展開12場「年菜圍爐門市巡迴活動」，在台中、嘉義、屏東、宜蘭、花蓮、台東等6個縣市的12家7-ELEVEN走透透圍爐。

(中國時報)

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