環境差染禽流感 撲殺不補償

2018年01月04日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

農委會昨日對外說明禽流感疫情現況，強調所有禽流感疫情資料都公告上網，只要搜尋即可得知，絕對透明公開，未來會將禽場禽舍的生物安全分成3級，等級最差者若感染禽流感，研擬不發予撲殺補償，藉此要求飼主改善飼養環境，新制最快年底上路。

至於農委會未來會採取哪些強化措施？農委會副主委黃金城說明，由於鴨子感染禽流感後不容易出現病徵，屬於保毒物種，是重點監控對象，自今年1月16日至3月31日止，所有鴨隻都須經檢驗確認未感染禽流感才能上市屠宰。另外，土雞場則因人員長期進出容易傳播病毒，現在規定一個土雞場內的雞隻，一定要在5天內就全數出清，避免部分雞隻在場內飼養太長，增加感染風險。

黃金城指出，傳統的蛋雞飼養態樣都是老、中、青3代共同混養，容易使病毒在禽舍環境之中循環，現在也要求不同批次的蛋雞應分開飼養，相同年齡層才能養在一起，當產蛋率下滑需要淘汰時，就一次整批淘汰，希望能減少疫情。

黃金城指出，在農民飼養端，禽舍的生物安全一直未能做好，使得疫情不斷，例如鴨子在野外挖個水池就開始放養，很多蛋雞場也只有屋頂，周圍都沒隔離，容易與外在的病原接觸，他屢次與產業團體溝通，希望能讓飼養環境升級，卻未見成效。

黃金城表示，現農委會研擬把禽舍飼養環境分3級，假如禽場落在最差的等級，一旦發生禽流感需要撲殺時，就不給予撲殺補償，藉此督促飼主改善，禽舍分級制度最快今年底，也就是下次入冬前上路。

(中國時報)