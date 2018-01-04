超商點數換衛生紙 4秒1包

2018年01月04日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

點數經濟發燒！東方線上調查顯示，台灣平均每人擁有4家實體商店會員資格，並以35至49歲青壯年為主力。青壯會員新勢力崛起，在全家便利商店會員制上獲得印證，35歲以上會員高達5成，也使得點數兌換時，以民生用品衛生紙最夯，平均每4秒兌換1包。

依全家便利商店統計，目前會員數達460萬名，平均每5位國人就有1位加入。依去年兌換商品資料統計顯示，最能抓住青壯熟齡一族的兌點商品，正是實用的生活民生必需品，如家用紙品、鮮奶、茶葉蛋、包裝水都擠進熱門排行榜。進一步觀察，這個族群也是最懂得利用點數聰明消費、為日常生活精打細算。

全家E-Retail事業部副部長王啟丞即表示，35歲以上會員占比高達5成，最愛換的商品就是衛生紙，去年共換出800萬包FamiyMart Collection衛生紙，每4秒換1包，相當於半年的銷量。

而為了增加超商點數黏著度，全家便利商店宣布，將集兌點的期限從過去的10周延長到1年；另也推出點數做公益活動，讓會員使用手機app點數轉贈功能，將點數轉贈給偏鄉課輔班兒童，點點都可為孩子的晚餐加菜。

肖像流行商品的兌換，則充分反映流行熱潮，由過去2年暴紅的寶可夢不倒翁拿下冠軍，2016年第4季全家推出寶可夢集點，2個月換出17萬個寶可夢不倒翁，34歲以下年輕人愛，但35至44歲中生代更瘋狂。

7-ELEVEn深耕點數經濟也不遺餘力，會員經營包含實體的全店集點活動到數位化的ibon app、OPENPOINT app、7-ELEVEN app，下載人次達600萬，其中，OPENPOINT 方面，2017年送出的點數年成長近30％。

兌換排名上，以星巴克好友分享券最受歡迎，排名第1；第2名由CITY CAFE拿下、第3名則是7-ELEVEN現金抵用券。針對咖啡成為熱門兌換商品，7-ELEVEN指出，國人愛喝咖啡平均每年喝掉28.5億杯，加上國內便利超商林立，方便民眾兌換現金抵用券可馬上使用所致。

(中國時報)