祛寒吃補湯 當心乾癬作亂

2018年01月04日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

入冬後天氣漸冷，不少人下了班會相揪同事吃羊肉爐、薑母鴨等補湯來暖暖身體，當心因此誘發「乾癬」作亂！皮膚科醫師觀察發現，冬天本來就是乾癬的好發季節，且據臨床觀察，近來很多乾癬患者「提早」回來複診，原因多是「冬令進補」，甚至有患者因此造成襯衫滲血，需特別留意。

國泰醫院皮膚科主治醫師廖澤源說，「乾癬」是一種自體免疫失衡的疾病，與免疫系統相關的淋巴細胞因不正常增生，導致皮膚反覆發炎，進而變粗、變厚、發紅、脫屑，主要好發部位在頭皮與四肢的伸側；他強調，乾癬「雖然嚴重但不具傳染性」，但患者常在承受疾病的不適之外，還得忍受外界的異樣眼光，非常辛苦。

由於乾癬屬於一種全身發炎的疾病，所以不只皮膚發炎、全身內部器官也會跟著發炎。廖澤源表示，乾癬若未積極控制，便有可能引發包括高血壓、糖尿病等代謝症候群疾病，甚至增加心肌梗塞、中風的機率和死亡率，導致關節的永久變形。

本身也罹患乾癬的藝人李祖寧，高中發病時，頭皮屑大量落下，全身也有多處皮膚出現紅腫脫皮，讓她飽受困擾，不僅不能穿露出背部、腿部的表演服裝，化妝、按摩時，也要不斷向對方解釋「不會傳染」，並還得忍受對方懷疑的眼光。

李祖寧說，她曾嘗試過吃蛇湯、排毒、塗抹奇怪膏藥等種種偏方，但完全沒有用，最終在接受口服抗乾癬藥，搭配照光、外用藥膏等治療，身上皮疹愈來愈淡，病灶範圍也愈來愈少，病情終於獲得穩定控制。她呼籲乾癬患者，有症狀應儘早就醫，接受正規治療，不要和她一樣，走了那麼大圈的冤枉路。

廖澤源說，現對於嚴重的乾癬患者，除了傳統的口服藥，衛福部近年也核可了生物製劑，能有效降低身體的發炎反應，目前也已有健保給付，讓患者皮膚有機會恢復到正常的厚度和顏色。

(中國時報)