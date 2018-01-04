電動機車電池規格 Gogoro化

經濟部啟動機車充換電站布建計畫，其中換電站確定以Gogoro的電池與換電技術為「公版規格」。圖為位於中油加油站一角的Gogoro充換電站。 （本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

配合行政院宣示2035年禁售燃油機車，經濟部拍板1月中啟動5年布建3310座電動機車充換電站計畫，總經費40億元，其中1成為充電站、9成為換電站。值得注意的是，換電站確定以Gogoro的電池與換電技術為「公版規格」，也就是近3000座換電站規格「Gogoro化」，設站廠商須個別支付授權金給Gogoro母公司睿能創意。

政府補助每座5成經費

目前全台電動機車約10萬輛，充電站有1800座，工業局官員說，配合5年內電動機車成長22.6萬輛目標，未來5年內須協助建立3310座電動機車充換電站，其中1000座由中油負責在加油站設置，另外2310座則開放民間從本月中旬申請設立，由政府補助每座充電站5成經費，每案最高不超過30萬元，兩邊補助經費各框列20億。

未來不僅加油站，收費停車場、台鐵、高鐵、機關、學校、超商、社區大樓都可以設立，工業局官員強調，甚至民眾個人都可以申請在自己停車位設充電站。目前內政部建築法規已規定各停車空間須預留充電管線，預計年底公告，屆時即可開放。

至於充換電站規格，官員說，1成的充電站已經有國際標準，中華、光陽各家廠商都可以使用。但是換電站全世界都沒有標準，在Gogoro的電池與換電技術領先下，它們的標準將會提出來讓大家使用，成為電動機車產業標準，也就是「公版規格」。

Gogoro可收合理授權金

官員指出，換電的電池與技術，生產Gogoro的睿能創意擁有專利技術，因此可以合理收取授權金，至於收多少，需廠商個別「一對一」去談，政府不能出面主導金額，以免違反公平法。

工業局官員強調，充換電站數量並非一成不變，未來充電技術成熟，可從現行充一次2小時縮短為20分鐘，充電站數量可能就會增多，不一定都是Gogoro換電站的天下。

都會區目標「1公里1站」

Gogoro方面，今年自建充電站目標將結合超商、量販業者及加油站等「有地」的通路商持續布建，尤其是大都會區，希望橫的、直的都能夠做到「一公里一站」，加密換電站。偏鄉地區則會採取直營、經銷雙管齊下，預計年底前將有超過100家的銷售據點與維修服務中心，數量有望超過目前的3倍，換電站也將以倍數成長。

(中國時報)

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