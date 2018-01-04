非Go業者樂見其成 盼訂遊戲規則

2018年01月04日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台灣電動機車充換電站可望Gogoro化，幾已確定成為公版規格，國內機車業者認為，就目前發展技術，「Go版變公版」可行，要「非Go」業者遵循Gogoro的規格也都OK，但專利權、授權金要先講好，不能球員兼裁判，各廠的生殺大權全掌握在Gogoro手中。

國內電動機車中，Gogoro市占率居冠，又獲得國發基金入股，同業普遍認為，政府用Gogoro標準「不意外，如果是我，我也會選Gogoro」，但既然是公家出錢蓋換電站，就要釐清Gogoro規格是否為「公版」，否則就會變成用公家的錢扶植特定廠商。

同業認為，在「非Go」業者的技術都還不成熟之際，引用Gogoro的電池技術或換電作法，能縮短研發及導入時程，未必是壞事，但Gogoro究竟放出多少專利當公版，後續的授權金又該怎麼收，成為最大變數。

三陽工業發言人田人豪說，三陽沒有既定立場，也樂於配合政策，但如果政府決定用Gogoro當公版，就要把公定規格講出來，讓各業者遵循，尤其專利權及授權金，牽涉成本及競爭力，不可能要各業者自己去談。

「起跑點公平就好」，田人豪說，如果政府的態度已經很清楚，那就是配合，可是絕不能變成「Gogoro決定我三陽能不能活吧！」應讓所有業者有同樣立足點。

中華車二輪事業部經理黃奕元說，撇除充換電孰優孰劣，若是公版，政府就要出面協調專利權與授權金，不能一邊營運，一邊要擔心專利不能用、權利金每年都漲，因為「當成本都比對方貴，那還玩什麼？」

Gogoro行銷總監陳彥揚表示，公司的初衷本來以能源業者出發，也相信換電比充電更有優勢，目前營運也證明方向正確，為了讓能源系統發揮最大效果，很願意開放平台，讓其他業者加入，一起把餅做大。

(中國時報)