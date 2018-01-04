暌違20年 去年機車狂賣百萬輛

2018年01月04日 04:10 中國時報 陳信榮 ／台北報導 ／台北報導

光陽、山葉雙雄駁火，去年12月機車市場衝出11.3萬輛鉅量，改寫單月新高紀錄，推升全年機車內銷總量飆破百萬輛，重現20年前台灣「百萬機車王國」的榮景。光陽2017年以37.5萬輛的新高成績，締造內銷18連霸的新里程碑；三陽去年繳出年增22.7％的成績，年度市占重返2成大關。

展望2018年，業者預期舊換新補貼政策持續發酵，政府嚴格取締二行程機車，加速老舊機車退場換購新車，及預期今年底前還有一波搶購五期低價車的買氣衝出下，全年機車市場規模沒有90萬也有85萬輛，仍將居歷史高點。

受今年起新車須符合六期環保新規的影響，光陽宣布兩款入門機車Cue 100與GP 125漲價2000元反應成本；台灣山葉也對經銷商端宣布，取消購車3000元的補助變相漲價，其他車商也不排除跟進。業者認為，這波小漲價將作為測試市場反應的風向球，也有利經銷商手上庫存車加速出清。

根據監理所資料，去年12月機車新領牌總數達11.3萬輛、年增59.18％，遠優於預期的7萬～8萬輛。業者透露，12月原本為市場淡季，但由於台灣山葉突襲宣布Ray125降價1萬元促銷，光陽為捍衛龍頭地位，也加入搶單行列，推升12月市場暴衝創紀錄。

最終光陽以700輛的些微差距，驚險保住12月市場龍頭地位，山葉以0.6個百分點的市占差距飲恨居第二，但雙方的市占率差距來到近年最小的一次。

此外，業者認為，去年第4季起，燃油與電動機車業者紛紛操作新年機車將漲價議題，話術包括補助減碼、六期環保上路成本增加，加上行政院宣布2035年禁售燃油機車的政策，發揮臨門一腳的功效，激發民眾換購的意願，也是第4季機車銷量未如以往減少，反而呈現「月月高」的熱絡。

(中國時報)