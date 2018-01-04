新聞透視－Gogoro公版標準 機車王國的豪賭

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中國時報

不出所料，Gogoro成為電動機車公版標準應成定局，對政府來說，如果未能在電動車時代來臨前，為台灣產業抓出個頭緒，確實失職，但這就像4G當年選擇Wimax還是LTE一樣，也有賭上台灣「機車王國」的風險。

電動機車「充換電」之爭由來已久，一來台灣市場小，很難有自訂規格的絕對優勢，再者是Gogoro的快速崛起，翻轉充換電支持度，加上國發基金入股的「官方保證」，都讓既有機車業者面臨抉擇的困難。

當然有人會說，光陽、三陽因為考量燃油車市場，無法像Gogoro這樣放手一搏，淪為要使用Gogoro的系統，也是剛好。但對「雙陽」來說，此時若選錯邊，賠上的就是過往基業，公司經營者也會再三斟酌。

更何況，「雙陽」雖然是台灣市占率最高兩家業者，但其外銷數量是台灣2倍以上，不得不考慮其他國家的作法。意思就是說，如果失去外銷市場這一塊，也去了半條命，台灣市場好不好其實也沒太大意義。

或許解套方式是兩邊壓寶。尷尬之處在於，近年機車業者獲利不若往年，尤其海外還要跟本田、山葉或鈴木等業者拚，根本沒有能耐開兩個戰場，投注成本也會影響到售價，難以兩全。

然對政府而言，如果不盡早將電動機車規格訂出，以Gogoro市占率要達到規模經濟還需很長時間，最好作法當然是集合各方力，擬一套「台灣輸出」的經營模式，跟各國比拚，希望能夠在換屆初期掌握先機。

只是這種作法，其實也是把台灣產業全部綁在一起，就像台灣當年在4G發展規格上，硬是壓寶Wimax，結果到最後是LTE出線，台灣的電信產業不只錯失先機，還得花時間補進度，喪失應該領先的技術優勢。

而這種抉擇，確實是對「機車王國」這塊招牌的豪賭，如今遭逢各國業者強力挑戰，不管是電池技術會不會再進步，或是若多數國家選用的充電成為主流後，遭邊緣化的無奈，配套絕不能少、風險都得先估量。

(中國時報)

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