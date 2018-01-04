電動車加持 3關鍵零組件拚升級

機車充換電站5年計畫啟動，經濟部將協助機車產業加速在馬達、電池與控制器3大關鍵零組件發展。圖為拆解後的Gogoro，展示傲人設計成就。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

機車充換電站5年布建計畫啟動，經濟部將藉由專案補助，協助機車產業加速在馬達、電池與控制器三大關鍵零組件發展。短期先協助業者與國際大廠「策略聯盟」，在台設廠。中長期成立自己產業聯盟，搶海外零組件市場。

經濟部現行電動車政策以關鍵零組件補助為主，採專案補助，由業者提報「產品開發計畫書」，經由工業局的產業升級創新平台申請，由政府補助其開發計畫經費的3至4成，之前打入特斯拉供應鏈的和大、美琪瑪都有申請。

工業局官員指出，政府立場就是「國內練兵、前進海外」，不是只看國內每年70萬到80輛的機車銷售量。目前國內機車零組件廠商，像煞車、避震器油車都和油車共用，本來就很成熟，電車可發展零組件主要在馬達、電池與控制器，配合行政院2035、2040年禁售燃油機、汽車，未來產業升級將聚焦在關鍵零組件上。

官員表示，雖然台灣廠商在馬達、電池技術鏟都具有一定水準，但核心零組件別人領先是事實，例好電池內的電池芯，Gogoro就是採用日本Panasonic。

因此短期內經濟部會協助台廠與國外電池芯業者組成「策略聯盟」，官員表示，例如會勸說Panasonic來台設廠，與台灣電池業者合作。中長期策略則是台灣業者自行成立產業聯盟，搶奪海外市場。

馬達方面，Gogoro是自己設計，委託士林電機代工，經濟部望輔導台廠設計、代工的產業鏈模式。控制器也是如此，希望藉由政府專案補助計畫，成立國內產業聯盟，最後可以大量外銷。

(中國時報)

新聞透視－Gogoro公版標準 機車…

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