環保趨嚴 東莞台商龍頭停產

2018年01月04日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

大陸近年來環保法規趨嚴，對台商造成衝擊，加上人力、土地成本飆升，特別是製造業台商，面臨龐大轉型升級壓力，連東莞台商龍頭家具廠「台升家具」都將於2月起停產，全體員工裁員。台升集團公告稱，2018年東莞台升家具廠將重新整頓，修改生產線，整合優化升級為智慧製造基地，從外銷轉內銷生產線。據了解，東莞廠員工約有500人。

修改生產線下月裁員

東莞台商龍頭企業之一的「台升家具」日前宣布，從2018年2月1日起停產，全體員工裁員，請大家早做計畫。該公告稱，「由於近年來環保監察趨嚴，訂單急劇減少，業務下滑，虧損嚴重，公司不得已做出這個決定。」

據悉，台升家具在2016年5月11日、2016年6月22日、2017年9月4日分別三次被東莞市環保局處罰。

大陸近年來環保法規趨嚴，對台商造成很大衝擊，特別是製造業台商，面臨轉型升級壓力，經營情況都很艱困。加上人力與土地成本飆升，業務量下滑，連台升這樣的台商龍頭企業，都面臨停產、轉型再出發。

台升家具創始人郭山輝，是大陸家居領域元老級人物，曾任東莞台協會長、全國台企聯會長，目前仍是台企聯榮譽會長。台灣海基會舉辦台商聯誼座談會時，郭山輝基本都是座上賓，時常為大陸台商發聲、爭取權益。身為大陸指標性台商，郭每次出席兩岸活動，也都受到媒體關注。

鼎盛時一天出上百貨櫃

據了解，1991年，郭山輝說服6家同行一同到東莞設廠。1995年，郭正式在東莞大嶺山鎮創辦台升家具。鼎盛時期，台升家具一天就要出100個貨櫃，拉貨櫃的卡車在門口大排長龍。

針對停產消息，台升集團發表新聞稿稱，東莞台升家具為適應目前大陸經濟快速發展，將大力推動內銷事業。2018年，集團生產基地之一東莞台升家具廠將重新整頓，修改生產線，整合優化升級為智慧製造基地。這項聲明，側面證實了東莞台升廠停產重組的消息，未來東莞台升廠將全部轉為內銷生產線。

(中國時報)