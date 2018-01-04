環保趨嚴 東莞台商龍頭停產

友善列印
中國時報
／北京報導

大陸近年來環保法規趨嚴，對台商造成衝擊，加上人力、土地成本飆升，特別是製造業台商，面臨龐大轉型升級壓力，連東莞台商龍頭家具廠「台升家具」都將於2月起停產，全體員工裁員。台升集團公告稱，2018年東莞台升家具廠將重新整頓，修改生產線，整合優化升級為智慧製造基地，從外銷轉內銷生產線。據了解，東莞廠員工約有500人。

修改生產線下月裁員

東莞台商龍頭企業之一的「台升家具」日前宣布，從2018年2月1日起停產，全體員工裁員，請大家早做計畫。該公告稱，「由於近年來環保監察趨嚴，訂單急劇減少，業務下滑，虧損嚴重，公司不得已做出這個決定。」

據悉，台升家具在2016年5月11日、2016年6月22日、2017年9月4日分別三次被東莞市環保局處罰。

大陸近年來環保法規趨嚴，對台商造成很大衝擊，特別是製造業台商，面臨轉型升級壓力，經營情況都很艱困。加上人力與土地成本飆升，業務量下滑，連台升這樣的台商龍頭企業，都面臨停產、轉型再出發。

台升家具創始人郭山輝，是大陸家居領域元老級人物，曾任東莞台協會長、全國台企聯會長，目前仍是台企聯榮譽會長。台灣海基會舉辦台商聯誼座談會時，郭山輝基本都是座上賓，時常為大陸台商發聲、爭取權益。身為大陸指標性台商，郭每次出席兩岸活動，也都受到媒體關注。

鼎盛時一天出上百貨櫃

據了解，1991年，郭山輝說服6家同行一同到東莞設廠。1995年，郭正式在東莞大嶺山鎮創辦台升家具。鼎盛時期，台升家具一天就要出100個貨櫃，拉貨櫃的卡車在門口大排長龍。

針對停產消息，台升集團發表新聞稿稱，東莞台升家具為適應目前大陸經濟快速發展，將大力推動內銷事業。2018年，集團生產基地之一東莞台升家具廠將重新整頓，修改生產線，整合優化升級為智慧製造基地。這項聲明，側面證實了東莞台升廠停產重組的消息，未來東莞台升廠將全部轉為內銷生產線。

(中國時報)

地緣衝突、網攻恐攻 威脅仍在 郭山輝：重整升級 省4成人力

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。