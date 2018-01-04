郭山輝：重整升級 省4成人力

東莞台升家具貼出公告，將於2月1日資遣所有員工，左圖為廠區作業情形，右圖為台升集團董事長郭山輝。（摘自網路、新華社）

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中國時報
／北京報導

東莞知名台商家具廠台升家具日前宣布2月1日起停產，全體員工裁員。對此，台升集團董事長郭山輝昨受訪表示，停產是真的，不過此舉是為了轉型升級，將重新整頓生產線，朝自動化、機械化、環保化發展；重整升級後可減少40％人力，預計3月至4月間重新投產。據了解，東莞廠目前大約有4、5百位員工。

針對東莞台升家具公告稱，由於近年來環保監察趨嚴，訂單急劇減少，業務下滑，虧損嚴重，決定2月1日起停產，請全體員工早做計畫。郭山輝3日受訪時表示，現在大陸環保監察非常嚴格，不只對家具業有影響，各行各業都有影響。這次停產是為了重新整頓生產線；原本的生產線老舊，環保設備也需重整，未來將朝向自動化、機械化、環保化發展，目的就是為了因應大陸人力與環保成本上升的問題。

郭山輝說，「暫時停產後，將重新建構生產線，預計過年後，3、4月間會重新投產。生產線自動化後，將可減少40％人力。」

東莞廠重整會影響多少員工？郭山輝表示，因為現在大陸勞動力取得不易，未來生產線希望盡量少用人力，「至於人數的改變，目前還沒有正確數字」。

郭山輝說，「停產是真的」，因為會停產一個月以上，所以要發公告讓員工清楚，屆時包括機械設備、生產線、人事組織都會進行整頓，所以「要先讓員工全部歸零」。至於「歸零」員工是否有部分會到新廠工作？他說，「不一定，我們會重新安排。」

郭山輝指出，未來外銷訂單會集中到浙江廠，東莞廠將從外銷轉為內銷，全力進攻大陸市場。

(中國時報)

環保趨嚴 東莞台商龍頭停產 陸取締一刀切 衝擊產業鏈供應

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