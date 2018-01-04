陸取締一刀切 衝擊產業鏈供應

2018年01月04日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

為治理環境汙染，大陸近年掀起一波接一波的環保風暴。為了讓河川水質、空氣品質達標，不少地方政府從以往針對個別企業的整治取締，到現在採取「一刀切」的實施停工、停產令，讓許多企業經營困難，甚至影響整個產業鏈上下游供應。

去年底，江蘇昆山為了整治吳淞江流域的水質汙染，12月24日宣布沿岸270家工廠停工17天，包括富士康、台玻、日月光、南亞、研華等百餘家台商大廠都在停產範圍內。由於衝擊過於嚴重且引發強烈反彈，停工令時隔2天後全面喊停。

去年9月，大陸環保部聯合多部委公布秋冬季治理霧霾的「攻堅」方案，在京津冀及周邊地區實施史上最嚴停工令，並明確具體目標，自2017年10月至2018年3月，京津冀大氣汙染傳輸通道城市PM2.5平均濃度同比下降15％以上。其中，北京市的目標為PM2.5平均濃度同比下降25％。

影響所及，北京、天津、河北的鋼鐵、有色金屬、水泥等行業全面限產、停產。例如鋼鐵限產50％，電解鋁、氧化鋁限產30％以上，水泥建材全面停產。

大陸環保單位「一刀切」的執法方式，也打亂產業鏈運作。去年9月18日，一家德國專門生產軸承的企業捨弗勒向上海市政府求助：「關鍵零部件因環保因素斷貨，將影響中國地區300多萬輛車生產。」此次斷供的上海界龍金屬拉絲有限公司成立於1993年，地處浦東新區川沙地區，從事金屬拉絲，是捨弗勒唯一的滾針供應商，但於9月10日被浦東新區川沙鎮政府關停。

大陸不僅環保法規日趨嚴格，各省市的基本工資也不斷調漲，導致人力成本節節上升，加上土地取得成本也日益昂貴，在大陸從事製造業，挑戰只會愈來愈嚴峻。

(中國時報)