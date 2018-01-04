戎裝常委 強勢回歸地方領導層

中共中央軍委首次舉行「開訓動員大會」，主席習近平向全軍發布訓令。（摘自《解放軍報》）

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中國時報
李文輝／綜合報導

大陸地方政壇歲末年初忽現「戎裝常委」井噴（激增）現象，從2到3日24小時內，江西等10個中共省級黨委會，重新納入解放軍代表，連同去年12月30日起發布的上海，河北，已有12個省級地方政府再現「戎裝常委」。

江西軍區政委楊笑祥、山東軍區司令員趙冀魯、廣西軍區政委姜英宇、海南軍區司令員陳守民、甘肅軍區政委蒲永能、湖北軍區司令員馬濤、安徽軍區司令員楊征、遼寧軍區政委王邊疆、江蘇軍區政委孟中康，廣東軍區司令員張利明，先後出任對應省區的省委常委。

去年12月30日，解放軍上海警備區政委淩希、河北省軍區政委韓曉東，分別出任上海市委常委及河北省委常委。

多維報導，「戎裝常委」是中共在地方黨委的一種制度安排，由解放軍派員參加當地黨委會出任常委，省級一般由各省級軍區政委或司令員擔任。但2016年10月底新疆、安徽起，到2017年6月各省級黨委換屆完畢，「戎裝常委」紛紛退出地方領導班子。這波12省市區常委人事異動，顯示「戎裝常委」只是暫時退出常委行列，此番強勢回歸，代表軍改之後，一種新型的軍方與地方關係正重新建立。

資料顯示，此輪出任地方省委常委的軍方代表，年齡長幼從王邊疆（1959年）到韓曉東（1965年）。基本都是1960年前後出生的少將。

報導指出，十九大前持續約8個月的地方政府換屆，「軍方完全退出地方」曾引發外界各種猜測。2016年12月，大陸國防部發言人楊宇軍在記者會回應：「省軍區主要領導參加同級地方黨委常委，是堅持黨管武裝的制度安排，這一點沒有改變。」「主要是因為今明兩（2016至2017）年正值軍隊調整改革。經綜合考慮，省軍區主要領導暫不參加所在省級黨委的換屆選舉，待相關改革到位後，再按規定增補進所在省級黨委常委班子。」

此外，中共中央軍委昨首次舉行全軍2018年開訓動員大會，中共總書記習近平出席致訓詞稱，要貫徹「新時代」中共強軍思想；要加強針對性對抗性訓練，提高軍事訓練實戰化水準，牢牢掌握「能打仗、打勝仗過硬本領」。主會場選在中部戰區陸軍位於河北保定一處團訓練靶場，現場有7000多名全副武裝官兵、近300輛各式車輛裝備列陣。另設4000多個野戰分會場。

(中國時報)

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