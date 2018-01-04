新聞透視－貫徹黨指揮槍 軍改留懸念

2018年01月04日 04:10 中國時報 李文輝

陸媒以「井噴」形容「戎裝常委」強力回歸地方領導班子，看來聲勢浩大，其實自建政以來，有鑑於「槍桿子出政權」，「黨指揮槍」始終是節制軍人干政的不二法門。

在黨管一切，以黨領政、以黨領軍之下，任何職務都受到黨的制約，使軍隊絕對服從黨的領導。

為避免軍人干政，中共第三代領導人以降，最高領導人接班前，都要歷練中央軍委副主席、再登主席大位，但也出現軍系楊家軍掣肘江澤民；郭伯雄、徐才厚架空胡錦濤現象。所幸軍頭在黨內職務，目前頂多止於政治局委員，難以累積威望與軍功。然郭、徐10年貪腐，軍級以上軍官立案調查逾70人，也提供習近平大幅軍改契機，透過國防與軍隊深化改革小組，建立以頂層設計主導軍隊改革的「文人軍委主席負責制」。

以省級軍區改革為例，在分散權力基礎上，即便「戎裝常委」重回地方，力道也不如從前。除改隸中央軍委國防動員部，新定位為「應急應戰的指揮部、地方黨委的軍事部、後備力量的建設部、同級政府的兵役部、軍民融合的協調部」。

此外，省級軍區大幅縮編，先是機關編制從司令、政治、後勤、裝備等四大部縮為「一辦四局」。其次，省軍區原轄作戰部隊畫歸所在戰區陸軍，不再管作戰。再者，省軍區領導層精簡，只設司令員、政委、副司令員3職。

最後，省軍區將領不再清一色出身陸軍，已有空軍將領出任。

「戎裝常委」一詞出現在上世紀50年代，因解放軍與地方溝通出問題，時任國防部長彭德懷提出「省軍區、軍分區等應受同級地方黨委領導，野戰軍和軍事院校，應有個別同志參加地方或臨時列席地方黨委會議。」從此軍方代表進入省常委。

這次大陸軍改後的軍地關係，還留有一懸念，就是省（市、區）委書記是否還比照軍改前，兼任軍區第一書記一職？

(中國時報)