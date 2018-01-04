9年3酒駕 害死女友撞斃軍人

2018年01月04日 04:10 中國時報 張穎齊 、 李其樺 ╱基隆報導 ╱基隆報導

35歲男子李聖光，前晚酒駕違規跨越雙黃線，逆向撞死騎車欲返回部隊的19歲林姓現役軍人，警方查出，李2008年、2014年就因酒駕遭判刑，甚至害死女友，但未記取教訓，再度酒駕釀禍，3日依公共危險、過失致死罪嫌送辦，他哽咽地說，想跟死者說「對不起」，檢方複訊後，諭令20萬元交保。

害命醉過 酒測值皆0.66

死者家屬說，林是家中獨子，為分擔家計，高中畢業後就選擇入伍服志願役擔任駕駛兵，沒想到，撞死人的李男竟僅以20萬元交保，讓人無法接受，政府應針對酒駕重新檢討。

基隆地檢署解釋，被告雖有酒駕前科，犯行重大，但已距離一段時間，非有反覆實施同一犯罪之虞，且沒有羈押必要，因此給予交保。

檢警調查，李男平時經營夾娃娃店，2008年4月，酒後騎車載女友，行經中和板南路時違規闖紅燈，害女友摔死，當時酒測值也是0.66，被判拘役59天；2014年再度酒駕被三重警方查獲，酒測值0.82毫克，被判刑3月。

20萬交保 家屬無法接受

2日晚間，李在新北市汐止一家釣蝦場小酌，喝了6罐啤酒後，開車返回基隆六堵街的住處，行經工建路時，在轉彎道加速到時速100公里，並越過雙黃線迎面撞上對向騎機車的林男，造成林頭部重創，機車漏油起火，林送醫不治。

企圖肇逃 被捕道歉已晚

李肇事後逃離現場，經目擊者提供線索，才將他帶回調查，酒測值達0.66。警方昨將李男送辦，他說，因為趕著回家才開快車，對死者家屬感到很抱歉，交保後，在家人陪同下，以外套蓋住臉部快步離開地檢署。

(中國時報)