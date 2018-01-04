9年3酒駕 害死女友撞斃軍人

35歲男子李聖光，前晚酒駕違規跨越雙黃線，逆向撞死騎車欲返回部隊的19歲林姓現役軍人，他哽咽地說，想跟死者說「對不起」，檢方複訊後，諭令20萬元交保。（李其樺攝）

友善列印
中國時報
╱基隆報導

35歲男子李聖光，前晚酒駕違規跨越雙黃線，逆向撞死騎車欲返回部隊的19歲林姓現役軍人，警方查出，李2008年、2014年就因酒駕遭判刑，甚至害死女友，但未記取教訓，再度酒駕釀禍，3日依公共危險、過失致死罪嫌送辦，他哽咽地說，想跟死者說「對不起」，檢方複訊後，諭令20萬元交保。

害命醉過 酒測值皆0.66

死者家屬說，林是家中獨子，為分擔家計，高中畢業後就選擇入伍服志願役擔任駕駛兵，沒想到，撞死人的李男竟僅以20萬元交保，讓人無法接受，政府應針對酒駕重新檢討。

基隆地檢署解釋，被告雖有酒駕前科，犯行重大，但已距離一段時間，非有反覆實施同一犯罪之虞，且沒有羈押必要，因此給予交保。

檢警調查，李男平時經營夾娃娃店，2008年4月，酒後騎車載女友，行經中和板南路時違規闖紅燈，害女友摔死，當時酒測值也是0.66，被判拘役59天；2014年再度酒駕被三重警方查獲，酒測值0.82毫克，被判刑3月。

20萬交保 家屬無法接受

2日晚間，李在新北市汐止一家釣蝦場小酌，喝了6罐啤酒後，開車返回基隆六堵街的住處，行經工建路時，在轉彎道加速到時速100公里，並越過雙黃線迎面撞上對向騎機車的林男，造成林頭部重創，機車漏油起火，林送醫不治。

企圖肇逃 被捕道歉已晚

李肇事後逃離現場，經目擊者提供線索，才將他帶回調查，酒測值達0.66。警方昨將李男送辦，他說，因為趕著回家才開快車，對死者家屬感到很抱歉，交保後，在家人陪同下，以外套蓋住臉部快步離開地檢署。

(中國時報)

輸油到北韓 高洋負責人150萬交保 冒失男駕車衝入店 按摩女慘死

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。