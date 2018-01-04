冒失男駕車衝入店 按摩女慘死

2018年01月04日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

45歲林姓男子，3日下午，從住家駕車出門，在彰南路丁字路口，一路暴衝，穿過馬路，失速衝進對面路口的按摩店，撞破鐵門，瞬間天花板、磚塊掉落一地，在店內工作的52歲大陸籍黃姓女按摩師正替客人按摩，來不及閃避，當場無辜慘死。

警方初步了解，林男和黃女並不相識，其他按摩師也都不認識林，應該非事前策畫的死亡車禍，詳細原因，刻由檢警調查。

警方說，林男沒有酒駕，但有毒品前科，過去發生多次精神狀態不穩定，有家暴紀錄。鄰居也指出，林最近幾天在家大哭大鬧，吵得附近睡不著，沒想到闖出大禍來。

事故發生「轟！」一大巨響，按摩店其他按摩師都本能蹲下，一度以為炮彈攻打、天花板掉下來，回神才發現轎車衝進大門，黃女當時整個人都被捲進車底盤下，被按摩的客人緊急跳開，逃過一劫，但目睹這一幕慘劇，完全驚呆。

警、消趕到，將黃女從轎車底下救出，雖沒有明顯外傷，但頭部及內臟都受到強烈重擊，內出血嚴重，已沒有生命跡象，送醫不治。

至於肇事的林男除輕微擦傷外，沒有大礙，但受到震驚後，精神狀態不穩定，到醫院後答非所問，胡言亂語。

得知黃女死亡，按摩店內黃的好姊妹們全都哭翻了，表示他們都是大陸籍，婚嫁來台，為生計從事按摩，黃女的先生去年病故，尚未拿到身分證，但可以長期居留。

她們說，被撞死的黃女再20天要啟程，打算回大陸過農曆年放春假，在按摩店打工，每2小時1000元、每月收入2、3萬元。黃當按摩師才3個月，認真工作，卻這麼就走了，「太慘、太不能接受了！」。

(中國時報)