扮蜘蛛人自拍 大馬生攀牆墜亡

2018年01月04日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣某大學李姓馬來西亞籍學生，3日晚上6點左右，穿著蜘蛛人裝，攀爬學校宿舍外牆自拍時，疑不慎墜落地面，頭部著地，當場倒臥血泊中，送醫不治。校方表示，李生平常就喜歡扮蜘蛛人攀爬，確切原因，警方調查釐清中。

據了解，就讀大學休閒系四年級的李姓學生，住在距離學校1公里外的校方宿舍5樓。3日晚上，他穿著蜘蛛人裝，向同寢學生表示要去拍照，疑似在攀爬宿舍外牆時墜落，附近民眾路過，看到地面上躺著滿身是血的「蜘蛛人」，嚇得通報校方，並向警方報案。

學校教官、警方與消防隊救護車先後趕到，火速將李生送往員林基督教醫院急救，救護人員表示，李生送到醫院前，就已經沒有呼吸及心跳，經過搶救，還是回天乏術。

警方趕到現場時，李生是穿著蜘蛛人裝，頭套裡都是鮮血，因此研判墜樓時可能頭部撞到水泥地面，導致嚴重顱內出血。警方並在宿舍頂樓陽台發現李生的手機及疑似自拍用的三角架，研判李生是為了自拍才墜樓。

校方指出，李生很活潑，與同學互動很好，平常就有Cosplay打扮成蜘蛛人的習慣，而且喜歡攀爬運動，發生這樣的事故也很意外。

學校發言人表示，將通知李生在馬來西亞的家屬來台善後，校方會盡全力提供必要協助；同時，針對與李生同宿舍的學生，也會進行必要的心理輔導，希望這起意外不要讓他們心中有陰影。

(中國時報)