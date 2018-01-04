大陸遇搶斷臂 理賠2657萬確定

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中國時報
／台北報導

顏姓男子10年前在大陸被歹徒搶劫財物、砍斷左手前臂，返台後他向2家保險公司申請理賠，卻被保險公司以自殘詐保為由拒絕。最高法院佐以法醫研究所鑑定報告，認定斷臂是意外非自殘，判決保險公司共須理賠2657萬多元定讞。

曾任保險公司經理的顏男主張，他向台灣2家保險公司各投保終身壽險、傷害保險等。2008年8月22日晚上6點，他與友人在大陸東莞市虎門鎮的飯店用餐，並商談日後業務合作事宜，用餐、唱歌結束後，獨自走路返回住處。

案發當天颱風來襲，他右手撐傘、左手提手提包，遭歹徒從左側方強搶手提包，由於他緊握不放，被歹徒拉著走，右手則抱住1棵樹抵抗，但遭歹徒持刀猛砍左手，造成左手前臂斷離。

顏被搶後，尋找左手斷肢及高喊救命，並到附近醫院救治，向大陸公安報案，但因未在黃金時間尋獲斷肢接植，造成身體殘廢，返台後，向保險公司申請理賠遭拒。

保險公司各自提出多項疑點，包括顏被搶過程不合常理，遭連砍5次才斷臂、刀傷恐非他人所為，且顏被砍後未向商家或路人求救，加上他有財務危機，懷疑自殘詐保，雙方對簿公堂。

一審認為，顏不能證明遭人強盜以利刃砍傷造成殘廢，判他敗訴，台中高分院審理後，採信法醫研究所的鑑定報告，認定斷臂是他人所為非自殘，且事發當晚確有颱風，保險公司無法提出積極證據證明顏與他人共謀詐保，逆轉判須理賠2657萬6460元，並加計利息，保險公司不服提上訴，最高法院駁回確定。

(中國時報)

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