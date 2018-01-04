南門東門市場擺一起 自治會反彈

2018年01月04日 04:10 中國時報 柯伶穎 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

圖為南門市場改建後模擬圖。（都發局提供）

南門、東門市場改建需求殷切，北市副市長林欽榮3日表示，獲行政院同意短期租借後中繼市場用地將落腳在華光特區特二基地（杭州南路二段東側和愛國東路北側），北市府預計今年8月動工中繼市場，東門市場原則上希望與南門市場同步啟動，拚3年內搬回新大樓。但南門市場自治會會長王銓國痛批，將南門市場跟東門市場放在一起，「會有一座市場完蛋，要去（搬）市府自己搬去！」

南門攤商：1座市場會完蛋

林欽榮表示，經向行政院長賴清德專案報告，去年12月11日政院拍板同意以每年4000萬元租金，將0.89公頃的華光特二基地租給北市府，在4至5年租借期內，該處將作為南門、東門市場改建時中繼市場所在地。

根據目前時程安排，中繼市場預計今年8月1日動工，南門市場攤商2019年11月遷入，最晚在2022年11月返回原址；東門市場如能順利整合，與南門市場同步搬遷，或者在2019年啟動。

批北市府沒協調就硬幹

不過市場攤商不看好市府計畫，王銓國直批，北市府完全沒有跟攤商協調，就突然對外宣布，等於硬幹。他解釋，特二相較過去的地點好很多，但還是有距離、運輸等要考量，聽聞市府已跟中央談定租金，王回說，「那是他的事」。外界質疑攤商「合併」恐影響生意，產發局長林崇傑認為，兩市場定位、客群不同，不需擔心彼此衝突。

東門自治會對選址沒意見

對此，王銓國怒批，「外行人搞不清楚」，直言東門市場、南門市場不可能在一起營業，沒有人這樣做生意，為了成事不考慮後果，「搞不清楚狀況，台北市政府、新北市政府搞在一起好了。」東門市場自治會則未回應。

市場處表示，初步向東門市場自治會說明，自治會對選址沒意見，後續會再召開說明會，整合東門、南門巿場自治會與攤商。

(中國時報)