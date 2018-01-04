南門東門市場擺一起 自治會反彈

南門、東門市場改建在即，北市副市長林欽榮（左）3日表示，中繼市場將落腳在華光特區特二基地。投影片上為東門市場及周邊老舊建物更新後模擬圖。（張潼攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
圖為南門市場改建後模擬圖。（都發局提供）

南門、東門市場改建需求殷切，北市副市長林欽榮3日表示，獲行政院同意短期租借後中繼市場用地將落腳在華光特區特二基地（杭州南路二段東側和愛國東路北側），北市府預計今年8月動工中繼市場，東門市場原則上希望與南門市場同步啟動，拚3年內搬回新大樓。但南門市場自治會會長王銓國痛批，將南門市場跟東門市場放在一起，「會有一座市場完蛋，要去（搬）市府自己搬去！」

南門攤商：1座市場會完蛋

林欽榮表示，經向行政院長賴清德專案報告，去年12月11日政院拍板同意以每年4000萬元租金，將0.89公頃的華光特二基地租給北市府，在4至5年租借期內，該處將作為南門、東門市場改建時中繼市場所在地。

根據目前時程安排，中繼市場預計今年8月1日動工，南門市場攤商2019年11月遷入，最晚在2022年11月返回原址；東門市場如能順利整合，與南門市場同步搬遷，或者在2019年啟動。

批北市府沒協調就硬幹

不過市場攤商不看好市府計畫，王銓國直批，北市府完全沒有跟攤商協調，就突然對外宣布，等於硬幹。他解釋，特二相較過去的地點好很多，但還是有距離、運輸等要考量，聽聞市府已跟中央談定租金，王回說，「那是他的事」。外界質疑攤商「合併」恐影響生意，產發局長林崇傑認為，兩市場定位、客群不同，不需擔心彼此衝突。

東門自治會對選址沒意見

對此，王銓國怒批，「外行人搞不清楚」，直言東門市場、南門市場不可能在一起營業，沒有人這樣做生意，為了成事不考慮後果，「搞不清楚狀況，台北市政府、新北市政府搞在一起好了。」東門市場自治會則未回應。

市場處表示，初步向東門市場自治會說明，自治會對選址沒意見，後續會再召開說明會，整合東門、南門巿場自治會與攤商。

(中國時報)

路樹擋校門44年 民代促移植

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。