路樹擋校門44年 民代促移植

新北三重區碧華國小校門口遭2棵路樹擋道44年，連一旁公共藝術也遭遮蔽，地方人士建議將移植（左）；右為路樹樹穴不符合《樹木保護自治條例》規範，恐影響樹木生長並破壞地基。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

新北市三重區碧華國小校門口遭2棵路樹擋道44年，一旁甫完成的公共藝術也被另棵路樹遮蔽，地方人士紛紛建議將路樹移植，但相關單位對移樹權責沒有共識而不了了之，新北市議員陳啟能3日辦理會勘，怒批市府單位「互踢皮球」，最後決議由三重區公所向景觀處提出移植申請，最快3月前將3棵路樹移植。

校方指不影響出入

碧華國小校門口的2棵路樹在1974年建校之初即存在，校方於2003年起進行老舊校舍整建暨興建地下公共停車場工程，去年9月完工，校門口公共藝術也在10月完成，隨著學校的門面美化，路樹擋道和遮蔽問題才浮出檯面。

富貴里長陳惟國表示，校門口每天都會有學童和來接送的家長出入，卻被2棵路樹阻礙動線，而另一棵生長不直的路樹不僅遮蔽新設置的公共藝術，也可能讓行人經過時撞到，去年即陸續向校方、公所、景觀處建議移植，得到的答案竟都是非該單位負責。

碧華國小校長賴森華表示，當初基於「樹木與校共存」原則，進行老舊校舍整建的相關工程，2棵路樹雖從建校以來就在校門口，但實際上並不會影響車輛出入，也未曾接獲有行人不慎撞到路樹，校方將尊重移樹的維管單位權責。

最快下月完成移植

路樹維管單位三重區公所則表示，公所過去僅有災害路樹移除的業務，並沒有針對維管路樹的一般性移植經費，除非有專案辦理，不會主動提出移植申請。

景觀處祕書張振元說，新北市境內路樹若要移植，須依樹木保護自治條例像景觀處提出申請，經審核許可後，由路樹維護管理單位實施，日前未接獲三重區公所的移植申請，後續將與公所協調，移植校門口3棵樹木至適當地點。

市議員陳啟能說，小小的路樹移植問題讓市府單位原形畢露，根本互踢皮球，三重區公所既然是該處路樹權責單位，應在開學前盡速完成樹木移植，還給學校出入妥適性，並由景觀處安排樹木安身之處。

(中國時報)

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