千禧號入港 原民熱舞迎賓

2018年01月04日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

今年首艘抵花蓮港的郵輪的千禧號，船長294公尺，總噸位9萬噸。港務公司特地安排原住民歌舞團在碼頭熱情迎賓。（許家寧攝）

從越南啟航的千禧號郵輪，3日搭載2160名旅客抵花蓮港，港務公司特地安排原住民迎賓舞，歡迎今年首艘國際郵輪入港，港務長李順益說，受國際郵輪朝大型化發展，讓載客數激增，後續還有5艘大型郵輪申請靠泊，預估今年遊客將可突破3萬人次。

馬爾他籍千禧號隸屬全球第二大郵輪集團、皇家加勒比郵輪公司旗下，船長294公尺，總噸位9萬噸，3日一早搭載逾2000名歐美人士為主的旅客，從高雄港駛抵花蓮港一日遊，造訪太魯閣、慶修院等觀光景點，約晚上8時繼續開往基隆港。

2160名旅客隨興跳舞

花蓮港務分公司迎接今年首艘精緻遊輪千禧號抵達花蓮，在碼頭安排原住民歌舞團熱情相迎，舞者載歌載舞，讓船上遊客忍不住一同手舞足蹈，下個月3日還將有另一艘「歌詩達新浪漫號」國際郵輪抵達花蓮，預計也可帶來千名觀光人潮。

李順益表示，2016年停泊花蓮港的國際郵輪有16艘次，約搭載2萬8000人次旅客，去年則有9艘次、2萬3000人次到訪，今年目前申請停泊花蓮港的已有郵輪數9艘次，因國際郵輪普遍朝大型化，旅客人次可望比去年增加1萬人次。

今年9艘次申請停泊

他說，為迎接愈來愈多來自各國的國際觀光客，花蓮港通關服務站去年擴建為300多平方公尺，並重新規畫動線，提供旅客快速完成通關作業，專供大型輪船停靠的23、24號碼頭增設安全碰墊，10萬噸以上郵輪也能安全無虞地停靠。

花蓮港務分公司指出，今年申請靠泊花蓮港的國際郵輪，截至目前為止共計9艘次，除3日停靠的千禧號外，另還有歌詩達新浪漫號、銀色發現者號、南冠號、海洋水手號及海洋航行者號靠泊3航次等，希望為花蓮帶來更多旅遊商機。

(中國時報)