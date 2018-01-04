6移工葬違建宿舍 家屬究責

天主教新竹教區及工傷協會3日赴桃園市政府陳情，要求改善移工居住安全。（范揚光攝）

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中國時報
／桃園報導
罹難移工阮文薦的胞兄手持本報頭版照片，控訴罔顧人命。（范揚光攝）

桃園市蘆竹區汽車用品大廠矽卡公司去年12月14日清晨發生鐵皮違建大火，6名年僅20多歲的越南工人魂斷異鄉、5人受傷，越南外勞配偶辦公室與工傷協會等團體3日到桃園市政府前抗議，要求全面清查移工宿舍安全，其中死者阮文薦的哥哥阮文忠也到場，悲傷的他希望替弟弟爭取意外發生的真相。

質疑市府疏失包庇

工傷協會指出，火警發生後，市府建築管理處說宿舍鐵皮屋是違章建築、但無查報紀錄也無人檢舉，勞動局去年11月曾前往訪視，認為矽卡生活計畫書沒有問題，不過，若按照生活計畫書的項目，內容堆置助燃原料，工傷協會質疑「怎會合格？是包庇還是稽查怠惰？」要求市府公布先前訪視、檢查的結果來追究責任。

雇主照顧計畫虛設

阮文忠一想到弟弟居住環境差、出入受雇主或仲介控制，甚至必須和有機溶劑等危險物品為伍，但因為怕被遣返、已繳的高額仲介費拿不回，只能忍氣吞聲，不禁頻頻拭淚，他透過越南外勞配偶辦公室主任阮文雄翻譯，希望市府能全面清查移工宿舍的安全，不要再讓憾事發生。

抗議團體表示，依照現行雇主聘僱外國人許可及管理辦法，雇主聘僱移工入境3日內，應提出「外國人生活照顧服務計畫書」，供縣市主管檢查，而在勞動部訂出的《外國人生活照顧服務計畫書裁量基準》，不過主管機關實地訪視後，發現與計畫書不符，也只是勸導改善，如果情節重大才廢止聘雇，痛批根本於事無補。

促嚴把關聘僱許可

市府勞動局接獲陳情後表示，矽卡大火後，勞檢處於去年12月20日認定為勞動場所職業災害並函報職安署備查，也提供相關訊息給罹難移工家屬，願意給予協助，目前，核發「聘僱許可」係屬勞動部權責，後續將依據陳情團體建議函轉勞動部，研議如何維護移工勞工住宿安全。

(中國時報)

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