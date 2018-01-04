南投風管所 打造觀光首都

清境高空景觀步道，遊客漫步在雲端。（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導
南投縣風景區管理所揭牌，業界領袖共襄盛舉。（廖志晃攝）

南投縣推動「觀光首都」，專責統籌業務的「南投縣風景區管理所」3日揭牌啟用；南投縣長林明溱期許風管所為南投觀光帶來新的發展契機，做好設施規畫管理、行銷推廣與資源連結，讓南投的觀光產業能更蓬勃發展。

籌設半年 揭牌啟用

南投縣風景區管理所是隸屬縣府觀光處的2級單位，設址南投縣政府綜合大樓2樓，經過半年籌設，3日揭牌啟用，包括縣議員許阿甘、黃文君、簡峻庭、簡景賢，台灣觀光遊樂區協會及台灣溫泉協會理事長李吉田、南投縣觀光產業聯盟協會理事長林志穎、東埔溫泉發展協會理事長古道弘、北港溪溫泉發展協會理事長李浩瑋等業界領袖，都到場共襄盛舉。

林明溱表示，南投縣風景秀麗、觀光產業得天獨厚，縣府為提升旅遊服務品質及強化風景區設施管理，特別成立「南投縣風景區管理所」，專責維護各觀光景點公共設施，包括清境高空景觀步道、瑞龍瀑布、雙龍吊橋、虎頭山縣級風景區等，提供更好服務品質，未來也將結合鄉鎮地方觀光產業，推動南投觀光發展。

資源連結 推動觀光

李吉田與林志穎都相當肯定南投的觀光發展，感謝林明溱及縣府團隊帶領業者衝業績，2017年下半年度旅遊人數已漸有成長，相信2018年風景區管理所成立後，一定有正面加分的作用。

「南投縣風景區管理所」轄下有管理課和工務課，新任所長廖蓓慧表示，未來將提供遊客安全的旅遊環境、多樣化的遊憩景點及深度的旅遊行程。

(中國時報)

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