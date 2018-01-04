回收紙袋贈商家 點子受歡迎

2018年01月04日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

虎尾就業服務中心回收二手紙袋，貼上印有最新就服資訊及活動貼紙，再分送給藥局、量販店等使用，環保兼宣傳，效果奇佳。（許素惠攝）

擴大限塑政策1日上路，間接帶動紙袋經濟，雲林虎尾就業服務中心別出心裁回收二手紙袋，貼上相關就服活動資訊貼紙後，再送給藥局、量販店等商家使用，環保兼宣導，每年回收了7、8000個，這幾天需求更爆增5倍，供不應求，效果奇佳。

量販店、藥局需求大

「叔叔，我拿紙袋要來跟你們一起做環保！」小妹妹兩手各提著一大袋紙袋供就服中心回收。很多民眾家裡堆置了許多百貨公司、服飾店、餅乾甜點、伴手禮等紙袋，想丟給資源回收車，又覺得還乾淨如新很可惜，虎尾就業服務中心為紙袋創造第二春。

環保署今年元旦開始擴大實施限塑政策，預計將帶動紙袋經濟更蓬勃，虎尾就服中心早有先見之明，2016年起推出「袋動幸福」，陸續接受民眾提供的二手紙袋，2年來約回收了1萬5000多個，成效頗豐。

就服人員把回收的紙袋略做整理後，將印有最新就業服務資訊及活動的貼紙，貼在回收紙袋上，再分送給需要的店家，不但環保，也讓宣傳達到最大效益。

「沒想到紙袋的回收引起這麼大的回響」，虎尾就業服務中心主任張春美自己都感到意外，表示各店家對目前紙袋回收再利用的活動反應非常好，量販店、藥局需求尤其大，雖已定期提供回收紙袋供民眾使用，但仍供不應求。

提供回收可換環保袋

張春美說，擴大限塑政策才實施3、4天，紙袋需求就爆增約5倍，這幾天很多商家均來電加量索取，家中若有紙袋，都可以拿到該就服中心或是虎尾轄區的就服台供回收，並換取能重覆使用且自然分解的不織布環保袋。

虎尾驛負責人吳麗春使用該二手紙袋做為客人的購物袋，不忘說明紙袋來源與義意，並替就服中心宣傳，甚獲客人認同。她指出，過去舉辦公益義賣時，得花錢買購物袋，這2年有就服中心提供的紙袋，省下更多錢作公益。

(中國時報)