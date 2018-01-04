排汙水判4年2月 修法後最重

陽裕食品公司偷排製造漆彈的廢水，將鳳山溪染成藍色。（高市環保局提供）

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中國時報
／高雄報導
　陽裕食品公司偷排製造漆彈的廢水，林姓負責人2016年底被檢警收押。（本報資料照片） 　不再輕縱

鳳山陽裕食品公司將製造漆彈廢水排進鳳山溪，被高市環保局勒令停工後，仍偷偷復工、持續排汙，1年被抓3次，高雄地方法院認定累犯情節嚴重，判林姓負責人4年2月徒刑、併科罰金2100萬元，應是《水汙染防治法》修法後判最重案例。

環局：發揮遏阻效果

「法院判這麼重，我們也很訝異！」高市環保局長蔡孟裕指出，過去一般環境案件，頂多判3年以下徒刑，且緩刑處分，陽裕食品這次因累犯被重判，是《水汙法》2015年修法提高刑責以來，判得最重的案子，雖還可上訴，但對違法汙染的業者已造成遏阻效果。

位於鳳仁路的陽裕公司以合法食品廠掩護非法，製造漆彈、化妝品，並將超過法定標準的漆彈廢水排入鳳山溪，2015年有民眾反應溪水變成藍色、粉紅色，並飄散臭味，環保局發動稽查，將陽裕公司勒令停工，不料，業者不甩停工令，復工並持續排汙。

逾1公里鳳山溪染藍

檢警及高市環保局於2016年10月、11月，前後3次查獲陽裕公司汙染鳳山溪，其中1次更檢出汙水真色色度（ADMI）超標26倍、化學需氧量（COD）超標250倍，造成鳳山溪中生物死亡，從大智陸橋段至大東橋段，長達1.22公里的溪水全變藍色。

環保局除祭出行政裁罰，也將林姓負責人送辦，經高雄地方法院審理，認定林男多次違反《水汙染防治法》不遵停工命令導致嚴重汙染環境、《化妝品衛生管理條例》非法製造化妝品等罪，合併累計徒刑4年2個月、罰金2100萬元，另沒收未扣案犯罪所得2671萬2652元，全案可上訴。

(中國時報)

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