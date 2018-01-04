列管14萬棵 公部門談樹色變

2018年01月04日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

為落實樹木管理維護，地方政府訂定樹木保護相關條例，新北市列入樹木保護自治條例管理的樹木超過17萬棵，在六都之中居冠，然而樹保條例對管理單位並沒有積極性的裁罰或相關行政約束，導致不符合條例維管的路樹越來越多，面對全面改善的巨大錢坑，也讓管理單位「談樹色變」，能推就推。

根據統計，六都之中納入樹保條例管理的樹木，以新北市逾17萬棵最高，排名第2的台北市僅有1848棵，第3名的台中市僅有1204棵，高雄市562棵，台南市255棵，桃園市則仍在草擬階段。

新北市綠美化環境景觀處秘書張振元表示，新北市納入樹保管理的樹木量特別高，是因為不包含桃園市的其他4都，樹保條例皆僅納入珍貴樹木，新北市則將珍貴樹木和公有公共設施用地上的所有樹木皆納入，連公私有土地上的喬木，只要離地高度1.3公尺以上、樹幹直徑達60公分以上，也全數納入樹保條例管理。

張振元指出，納入樹保條例管理的樹木，舉凡栽種面積、移植、修剪都有一定規範，目前針對未依核定移植計畫實施者，會開罰3至8萬元，未依規範提出移植申請者，也會開罰3000至5萬元不等，但對於樹木生長面積過小、串根破壞路面等需改善狀況，尚無強制約束力。

新北市乍看是最疼惜樹木的直轄市，但不夠周延的樹保條例，卻反讓為數眾多的維管樹木，成為公部門間的燙手山芋，公部門人員私下表示，維管的眾多樹木不符合樹保條例規範，常常都是前人種樹時留下來的爛攤子，如果沒有急迫必要，公部門自然不會想主動花錢改善所有。

(中國時報)