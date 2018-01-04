食藥署進駐基隆關 便民省時

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中國時報
／基隆報導

衛福部食藥署將辦公室遷進基隆海港大樓，與關務署基隆關合署辦公，3日上午舉行揭牌儀式，未來可大幅節省食藥進口貨物報關時間與流程，民眾洽公時也不用再分兩地跑，報關作業更便民。

過去貨物進出口報驗程序繁瑣，民眾除了海關申請報關，還要視貨物種類，分別報請財政部國庫署、標檢局、食藥署取樣檢驗，待查驗通過，再回報海關，公文往返動輒費時，也極不便民。

以進口酒為例，過去民眾須先向國庫署填寫申請單，再轉由標檢局取樣抽驗，待抽驗通過後，國庫署核發簽證，海關才核准簽證放行，人力奔波加上公文往返至少需費時14天；現在可縮短成6天。

財政部關務署長廖超祥、食藥署長吳秀梅及報關公會理事長鄭世琦、報驗公會理事長袁德龍3日共同簽署「協同邊境管理意向書」，正式整合關務署和食藥署間管理。

財政部政務次長蘇建榮表示，藉由基隆關與食藥署合作，預估每年可為在地業者節省2500天的通關時間和減少2000萬元通關費用，大幅降低人力與時間成本，不僅可幫助業界提升國際競爭力，也營造安全便民的通關環境。

衛福部長陳時中說，食藥署將持續嚴格把關，加強食品輸入前源頭管理制度，建立境外、邊境與國內一元化的管理制度，杜絕黑心食品流入國內，開創「輸入通關無障礙」、「進口食品零風險」願景。

(中國時報)

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