各查各的 宿舍安檢漏洞多

2018年01月04日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市截至去年11月底拆除違建數量計704件，若加上配合汙水下水道拆除180件，共計884件，在6都敬陪末座，不過就移工違建宿舍而言，並沒有特別列入清查項目，以矽卡宿舍為例，未接獲檢舉，勞動檢查、消防安檢時並未會同建管單位，橫向聯繫失效。

依據現行法令規定，移工住宿地點訪視是依勞動部頒定《外國人生活照顧服務計畫書裁量基準》規定，審視移工住宿地點的飲食、衛生及環境管理等事項，而「聘僱許可」也屬勞動部權責。

市府勞動局勞動檢查主要範圍為勞工的工作場所，這次發生火警的宿舍在廠區外，勞動局接獲雇主申請後，依據服務計畫書內容實地訪視，瞭解雇主提供外勞生活照顧情形，不過消防局則是檢

查消防安檢部分或是否堆置超量溶劑。

稽查的同時，並沒有建管相關單位會同，勞動局人員無法研判建物是否合法下，少了橫向聯繫，制度面及基層勞工都可能面臨這個問題。

桃園市群眾服務協會執行長杜光宇指出，外勞居住環境不好找，基層勞工居住環境在都市計畫未妥善規畫下，他們若要住在鄰近工廠處，工廠混雜居住場所，狹小擁擠環境恐怕都是未爆彈。

統計勞動局今年訪視家數共1萬6377次數，後續並加強與建管、消防單位的聯繫與系統勾稽，才能保障勞工權益。

(中國時報)