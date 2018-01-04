地下工廠未列管 查緝難

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中國時報
／高雄報導

鳳山溪早期汙染嚴重，隨著環保局列管稽查，上游只剩零星皮革業、金屬表面處理業，環保局持續加強管控，不過，近幾年未列管的違章工廠悄悄變多，增加查緝難度，去年至今已查獲3家食品廠、1家酸洗廠，均是地下工廠偷排廢水。

早期鳳山溪沿岸工廠林立，汙染較嚴重，因環保局持續稽查，不少工廠關門大吉，鳳山溪上游仁武、鳥松地區只剩下8家皮革業、7家金屬表面處理業申請廢水排放許可，環保局皆已納管定期稽查，汙染一度減輕。

沒想到，民眾發現去年鳳山溪又經常變黑、變臭，環保局9月起與經發局、水利局加強聯合稽查，查緝125件中有10家因水汙染不符標準被開罰，但是，民眾持續反應溪水汙染未減輕，稽查人員覺得納悶，懷疑有「遺珠」、未列管的地下工廠排放汙水。

果然，環保局投入大量人力明察暗訪，陸續查獲上游1家製糖廠、1家麵腸工廠、1家水產加工業及1家酸洗廠排放廢水，皆是未申請登記證及排放許可的違章工廠，均被環保局裁處高額罰鍰、勒令停工、負責人移送法辦。

環保局稽查科長馬振耀表示，違章工廠位置較隱蔽，且員工警覺性很高，一旦發覺有異狀，馬上人去樓空，即使當場被查獲也一問三不知，責任推得一乾二淨，增加查緝難度及人力耗損；所幸違章工廠查一間、關一間，強勢執法後數量已減少。

(中國時報)

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