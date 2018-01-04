流感高峰期 上周84班停課

2018年01月04日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

疾管署統計，上周類流感門、急診人次暴增24％，1周就診人數逼近10萬人，已進入流感流行期。而據北市統計，台北市各級學校12月24至30日已有84班停課，主要集中在國小，較前一周僅31班停課，大幅增加，教育局已發函提醒各校鼓勵師生接種疫苗、展開防疫措施。

鼓勵接種疫苗

衛生局疾病管制科長陳少卿表示，根據全台門、急診監測，上周流感就醫人次確實較前幾周又增加，至於台北市高中以下學校部分，上周（12月24日至30日）共有232班通報全班有2人以上被診斷出類流感症狀，其中84班決定停課，停課的班級主要集中在國小，共有50班停課。

教育局體衛科長黃國忠進一步說明，因去年最後一周停課班級數的確從31班增加至84班，已在12月18日發函給各校，呼籲師生儘速接種流感疫苗，同時也要啟動防疫措施，包括流行高峰期間，學校應避免在密閉空間辦理大型活動、加強衛教宣導、勤洗手戴口罩等。

流感疫情雖然發威，但有別於對學齡學童致命性較高的腸病毒，流感、輪狀病毒等雖也都有傳染性，北市並未因此訂定強制停課標準，而是由學校自行判斷是否停課。

加強衛教宣導

黃國忠表示，若學童確診感染腸病毒，依《腸病毒通報及停課作業規定》，除需請假至少7天、展開班級消毒外，也需於48小時內線上通報，教育局另針對幼兒園、國小訂有不同情況的停課標準。

至於流感，因併發症好發於年長者，對幼童致命性較低，教育局不會強制要求全班停課，而是規範國小以下確診學生需自主管理停課7天，國、高中學生則是5天。另外，若3天內若同班有2人確診，學校需會同該行政區健康服務中心召開會議，自行判斷是否需停課。

(中國時報)