收費公布欄使用率低 拆不停

2018年01月04日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／新北報導 ／新北報導

網路時代興起，間接影響收費公布欄使用率，整排空蕩蕩的情況屢見不鮮，部分設置點位處偏遠更是乏人問津，若再缺乏維護形同大型廢棄物，近年各公所紛紛汰除老舊欄位，其中土城區公所更在1年半內拆除21座，但部分民眾反映仍有必要性，拆除與否成為地方新課題。

年久失修成嫌惡設施

過往手機網路不普及時代，公布欄成為活動宣傳、租屋徵才、尋人啟事的最佳利器，地方大小事一網打盡。現今租屋網、求才網如雨後春筍，傳統廣告難吸睛，民眾在公布欄前低頭滑手機情形屢見不鮮，即便每月每格收費僅200多元，仍因使用率過低，面臨淘汰命運。

另有民眾反映，部分公布欄位在公園角落、或遭到路樹從中擋住，不僅當地居民找不到張貼位置，也大大降低廣告能見度；另有些公布欄地處偏遠、年久失修，造成玻璃破裂、遮陽板毀壞的情形，成為嫌惡設施。

以土城、樹林區為例，去年公布欄收益平均仍有35萬元，然而有鑑於傳統廣告式微，且需維護成本，區所著手拆除使用率低於2成的偏遠設置點公布欄。土城區自2016年6月迄今，已拆除21座公布欄，樹林區也在幾年前一次汰除18座。

年輕人租屋另類撇步

「公布欄常常有寶可撿！」卻也有想要租屋的民眾指出，常常在網路上找不到好房子，卻在公布欄上看到出租廣告，在公布欄覓得合適住所，成為年輕人找房子的另類撇步！

土城區公所表示，由於現今網路發達，傳統張貼廣告方式使用率確實較以往低，但仍有部分民眾習慣傳統方式，為兼顧多方需求，仍會保留部分廣告欄，並定期檢討使用率，加強維護管理工作，維護市容整潔。

(中國時報)