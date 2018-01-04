蘭陽咖啡職人月 手沖拚高下

2018年01月04日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣政府文化局與在地青年合作籌畫「蘭陽咖啡職人月」，1月的中興文創園區每周末都有咖啡沖煮教學、生活市集等活動，咖啡職人月的重頭戲在第3周的全國手沖交流戰，48名選手將以手沖咖啡一較高下，文化局邀請全國民眾來園區，欣賞美景與品味咖啡香。

48名選手盲測競技

中興文創園區去年7月22日試營運，園區舉辦各項活動與在地連結，今年度以「在地職人」為主題規畫各檔市集，文化局盼望，藉此讓返鄉青年及青創團體共同參與，逐步凝聚宜蘭的職人文化與能量。

今年首波市集主打「蘭陽咖啡職人月」，民眾除了能品嘗精品咖啡的美味，還安排現場沖煮教學，1月20日的「第4屆虎熊爭霸咖啡沖煮賽：全國手沖交流戰」則最受大家矚目，有來自全國各地48名選手參與競賽。

全國手沖交流戰賽事承辦人林楷偉表示，比賽公平、公正、公開，將咖啡送到後台讓評審盲測，評審們再同時指出喜歡的咖啡，過程相當精彩、刺激，每次3名選手上場，民眾可以看到不同手法呈現。

體驗咖啡生活品味

文化局長李志勇說，現在喝咖啡變成生活態度或品味的象徵，沖煮咖啡時如果知道背後的故事、製作流程、技巧，對咖啡品質會有更高要求，與咖啡也會有深厚感情聯繫，歡迎全國民眾來中興文創體驗咖啡的美好。

蘭陽咖啡職人月第1周是開幕周、第2周職人周、第3周賽事周、第4周為創業周。每周六有職人講座，第3周的周六是「第4屆虎熊爭霸咖啡沖煮賽：全國手沖交流戰」，每周日會有2場咖啡沖煮教學，第4周的周日開放民眾DIY體驗沖煮咖啡。

(中國時報)