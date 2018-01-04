藍採初選、協調 農曆年後提名

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中國時報
／桃園報導

國民黨目前有意參選桃園市長的人選包括最早表態的立委陳學聖、前縣長吳志揚、前立委楊麗環、陳根德、孫大千及市議員魯明哲等6人，市黨部主委楊敏盛表示，將會配合黨中央的腳步，以初選、協調等方式，農曆年後選出提名人選，而市議員部分則希望在1月底前完成提名。

楊敏盛:看中央決定

楊敏盛表示，市長提名人選還要看中央決定，他已分別展開深談，有些人表達強烈意願，有些則在評估中，大家都保有君子風範，最後誰出線，都願意支持。

楊敏盛說，陳學聖及楊麗環對桃園都很了解，各有優勢，而孫大千上屆參選立委失利後，告訴他說，選戰已不能用傳統方式進行，要用「空戰」，其實就是指年輕人網軍部分。

楊敏盛說，孫大千有做深刻分析，認為現今選戰要贏不在藍綠，關鍵在中間選民，楊也認同孫的說法，「靠藍或靠綠都沒辦法，基本盤大概都只有20％」，唯有爭取40％的40歲以下中間選民，才能突破增加票源。

至於陳根德，楊敏盛說，他有自己的經營之道，加上有跟前副總統呂秀蓮參選桃園縣長的經驗，「很有爆發力」；市議員魯明哲實力也不遑多讓。

楊敏盛說，就目前黨內有意參選桃園市長人選的民調看來，吳志揚算是名列前茅，不過吳有自己的包袱，還在觀望中。

擬月底完成議員提名

至於市議員部分，楊敏盛說，希望在1月底前完成提名，現任優先，約27、28席，至於新人則有7至8席，分2梯次提名，黨中央希望現任加1，因此預估希望能拿下至少35席，但選票在選民手中，會樂觀看待。

(中國時報)

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