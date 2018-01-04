林耕仁搶頭香 鄭正鈐退出

2018年01月04日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

國民黨籍市議員鄭正鈐3日宣布退出黨內市長初選。（徐養齡攝）

兵家必爭！新竹市下屆市長寶座，國民黨自家人馬搶破頭，只好祭出黨內初選一途，3日起開放領表登記，由市議員林耕仁搶得頭香，前市長許明財、市議員李國璋也將在今、明登記，而呼聲頗高的鄭正鈐則宣布退出初選，為選戰投下震撼彈。

鄭正鈐強調退出非受迫

鄭正鈐陣營3日表示，雖然鄭在各方面呼聲都高，但為了促進黨內和諧團結，因此將不會登記參加初選，強調這項決定，並非受到來自黨內其他壓力所致。至於未來是否會以其他模式投入市長選戰，幕僚指仍將評估，目前仍專心一致做好選民服務。

「一馬當先、一定當選！」林耕仁3日上午大陣仗搭車隊抵達黨部，沿路大批支持者歡呼、凍蒜聲不絕於耳，新竹市前副市長陳全桂、李宏生都到場站台，黨籍前議長鄭成光、市議員賀玉燕、鍾淑英、陳治雄等也出席。

林耕仁有信心贏回執政

林耕仁指出，他基於對新竹市的感情及對建設的熱情，決定出馬參選，在他擔任5屆共20年議員資歷，讓他深刻了解到市民的需求，及城市建設發展的願景，他有信心為國民黨贏回執政，希望市民在民調能支持他。

民調結果最快26日出爐

呂學樟表示，市黨部從3到5日開放領表登記，8日將成立提名資格審查小組，協調初選前的號次抽籤及至少辦3場政見發表會，初選過程將由2到3家民調公司負責調查，最快26、27日會統計出民調結果，隨即提報中央提名審查小組做最後確定，待31日中常會通過後正式提名。

除了林耕仁之外，有意參選的前市長許明財則表定4日登記、市議員李國璋5日登記，領表日互不強碰，而基於鄭正鈐退出初選戰局，預計民調將由上述3名戰將出馬挑戰。

(中國時報)