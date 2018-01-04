大甲溪高灘耕地流失 農民怨

2018年01月04日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

大甲溪大安、清水段北岸高灘地流失嚴重，超過10公頃。（王文吉攝）

大甲溪大安、清水段因河道北偏，導致北岸的高灘地合法農地流失10餘公頃，農民多年來的開墾心血都「放水流」，直指是水利署第三河川局在南岸施工導致。台中市議員吳敏濟3日邀相關單位現勘，不料權責單位第三河川局代表虛應以對，讓民代跟農民都氣炸了！

農地開墾 損失逾千萬

吳敏濟表示，去年6月底梅雨引發山洪，一夜之間就將大甲溪北岸高灘地沖失200多公尺，耕地流失面積超過10公頃，農地開墾損失超過千萬元。祖居當地的農民表示，該處高灘地遠離河心，數十年來遭遇洪水切割還是第1次。

高灘地大面積流失，大安區東安里長黃為德直指「南岸施工導致河心偏北」是罪魁禍首，否則一夜梅雨，怎可能造成這麼嚴重的損害？認為唯有導正河心，讓水流重回河道中央，才能保護高灘地，河川局應趕快疏濬。

第三河局副工程司謝承志表示，流失的農地可以廢租，至於改變河道流路則需要經費許可才會做，該局有統一對外發言制度，面對詢問他不便多做表示。據了解，三河局半年前曾派員到現場勘察過，之後就沒下文，心急的農民當場沒有得到肯定答覆，氣得跳腳。

官方虛應 民代、農民氣炸

「只坐收地租，沒有苦民所苦！」吳敏濟怒批三河局袖手旁觀，漠視流失，高灘地有保護堤防的功能，此次內縮近百公尺，距離堤防已近在咫尺，三河局應趁目前枯水期進行河心導正工程，否則下次豪雨，不僅耕地可能全部消失，也會危及堤防安全。

(中國時報)