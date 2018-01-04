台鐵舊宿舍群 選將首攻戰區

2018年01月04日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化市長選舉競爭激烈，縣議員賴岸璋、林世賢、張東正等都準備轉換跑道，爭取市長寶座，呈現3強鼎立，不約而同均以彰化市最有觀光潛力、也是最殘破的彰化台鐵宿舍群，作為首攻的戰區，各參選人端牛肉、點出癥結，企盼展現魄力、加以活化，爭取市民的心。

3強鼎立端出牛肉

民進黨議員賴岸璋、林世賢已明確表態將爭取黨提名，兩人競爭得難解難分，但初選辦法可能延續到過年後。國民黨議員張東正是最早表達參選意願，同黨可能對手尚不明朗。

賴岸璋3日召開政見發表會，端出將配合文化局向文化部爭取「鐵道文化園區」3億5000萬元，推動鐵道文化歷史現場再現計畫，結合扇形車庫、彰化市農會倉庫、台鐵宿舍群，一路連結至鐵路醫院、南方書局、開化寺、孔廟等，作為文化創意產業推廣據點，讓北區成為觀光亮點，再現歷史現場，帶動周邊產值。

林世賢透過網路直播，指出彰化扇形車庫全球唯二可以活動的扇形車庫、未來將強化溝通，結合台鐵舊宿舍群，打造「鐵道文化創意園區」，已在議會要求縣府對鐵路高架化後，彰化火車站應做整體活化再生計畫的規畫，高架下增設貫穿彰化市30米以上的市民大道。

打造鐵道文化園區

張東正指出，鐵道文化園區說了好幾年，都只見規畫、不見實際，應找出法令癥結和政策不能落實的原因，扇形車庫是動態的火車頭表演舞台，值得結合歷史文物展館，由退休台鐵人員當志工解說，並提供給充滿想像與創新點子的年輕人表現舞台與創業機會、引進部份餐飲美食。

(中國時報)