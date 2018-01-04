友善農耕審查 10團體潛力股

台南目前有10個友善耕作協會有潛力成為有機農民團體，農業局將積極輔導申請。官田推動綠色保育標章計畫，水雉生態園區研發改良驅鳥球，利用繩子在塑膠管上綁住驅鳥球，離地5公分，風一吹驅鳥球就會動，較有活動性。（萬于甄攝）

友善列印
中國時報
／台南報導
台南目前有10個友善耕作協會有潛力成為有機農民團體，農業局將積極輔導申請。官田推動綠色保育標章計畫，水雉生態園區研發改良驅鳥球，利用繩子在塑膠管上綁住驅鳥球，離地5公分，風一吹驅鳥球就會動，較有活動性。（萬于甄攝）

友善的農耕方式逐漸成為趨勢，南市農業局為推動友善農業，鼓勵在地農民團體、協會等，向農委會申請，經審查通過成為友善環境耕作推廣團體後，和農業局一同輔導農民轉型友善耕作，不僅讓消費者吃得健康，更能維護自然生態環境。

透過驗證提升價值

農業局表示，農委會審核通過的友善環境耕作推廣團體目前全台約有13個，其中台灣主婦聯盟生活消費合作社、慈心基金會都是長期在台南深耕，也幫忙輔導許多農友轉型友善耕作；農民採用友善耕作後，可進一步透過第三方驗證，獲得標章提升農產價值。

有鑑於通過友善環境耕作推廣的團體數量仍較少，農業局3日號召在地的農民團體、協會一同申請加入，台南目前也有10個友善耕作的潛力團體、協會，農業局將積極輔導，幫助在地農民團體申請，攜手輔導農友轉型。

農業局舉例說明，慈心有機農業發展基金會2010年與林務局合作，在官田地區推動綠色保育標章行動計畫，輔導農民不使用化肥農藥，改以對環境友善的農法耕作，同時達到保護水雉生態復育，成效頗彰。

未來農業新趨勢

農業局說，友善環境耕作不僅能維護水土資源和自然生態，也能增加消費者對農產信心，是未來農業的新趨勢，歡迎農友加入友善耕作，為環境盡一份心力。

(中國時報)

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