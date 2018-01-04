埤子頭滯洪池 擬強制徵收

2018年01月04日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

為解決新港、大林等地淹水問題，嘉義縣府已著手進行埤子頭排水治理工程，並計畫徵收36.6公頃農地興建一座大型滯洪池，但經過多次分區協議價購，119名地主仍有逾半反對被強徵土地，3日50多位地主、農民到縣府前舉牌抗議，批縣府鴨霸，反滯洪池興建。但水利處長林谷樺重申，建滯洪池有公益性、必要性，且土地徵收相關法定程序也走完，待徵收計畫獲核定，就會強制執行。

反對者轟縣府鴨霸

昨上午多位新港鄉民頭綁白布條，在警方警戒下，舉著「圈地滅農大埔案再現」、「官逼民反」、「反興建埤子頭滯洪池」等字眼的布條高喊抗議，鄉民陳明忠發言指出，多次陳情縣府始終沒得到回應，只一直講協議價購，進一步質疑造成淹水是北港溪雲嘉交界處有800公尺的堤防缺口未整治，在下游建滯洪池是選址錯誤。

另有民眾痛陳，他住在當地已70年，淹水、排水倒灌，不是徵收農地、建滯洪池就能解決，指縣府強徵土地鴨霸，還有人說靠務農為生，土地被徵收，怎麼過活？沒了農保怎麼辦？會反對到底。

林谷樺指出，埤子頭排水集水面積有74平方公里，比嘉義市60平方公里還大，涵蓋民雄、溪口、新港、大林等地，影響人口約12到15萬人，且會選在該預定地建滯洪池，是順應自然地形所規畫，位置有不可替代性，加上建滯洪池具公益性和必要性，已是勢在必行。

水利處：具合法性

林谷樺說，10億元經費的工程分3期進行，目前堤防將近完工，閘門正在施工，抽水站的徵收計畫書去年也核定通過，加上滯洪池，預計最慢明年底整個埤子頭排水要完成，雖然多數民眾反對，但按照土地徵收流程，縣府已舉辦過兩次公聽會，並分區舉辦協議價購會議不下10次，法定程序算是完備。

加上已有近50位地主同意接受協議價購，林谷樺立場堅定，指在具有合法性前提下，縣府計畫月底就會提報滯洪池的徵收計畫書到內政部，一旦核定通過，就算民眾不接受徵收，縣府也會強制執行，必要時採戒護施工。

(中國時報)