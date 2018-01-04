機車、高齡、酒駕 交通防制重點

高市交通局指出，今年將持續對機車族、高齡者、大型車及酒駕積極防制，也將全力降低A1、A2事故。 （劉宥廷攝）

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中國時報
／高雄報導

高市交通局分析去年A1肇事死亡人數，以機車族及高齡者交通事故比率偏高，主要肇因前5名為「未注意車前狀況」、「違反號誌管制或指揮」、「未依規定讓車」、「酒駕失控」、「轉彎未依規定」，將針對機車族、高齡者、大型車、酒駕等作為交通事故防制重點對象。

三大違規 強化勸導取締

交通局指出，探究事故肇事主因，高達90％以上是人為因素造成，事故型態以「路口追撞」、「路段側撞」為主；未來將針對併排停車、占用公車停靠區、路口10公尺內紅線停車等三大違規行為，加強勸導取締。

警方說，2012年接連發生葉少爺酒駕肇事致死、柯文哲的愛徒女醫師遭酒駕撞死等矚目案件，輿論沸騰促使酒駕標準值下修、罰則提高；嚴查酒駕，讓酒駕高風險民眾心生畏懼，之後取締件數逐年下降，酒駕肇事死亡人數也逐年降低。

去年仁武區發生BMW酒醉男衝撞多輛汽、機車，造成1死5傷，甚至有酒駕男逆向奔國道，還躲警攔查釀禍1死2傷；警方發現酒駕肇事時段以深夜10點到12點發生最多，其次是晚間8點到10點，下午4點到6點的下班時段排名第3。

上下班時 加強交管護老　另人口逐漸高齡化，發生車禍比例隨之攀升，警統計高齡者A2交通事故，發生時段多集中早上8點至10點及下午4點至6點，肇事因素以「未依規定讓車」最多，研判與老人的視力、反應、認知能力衰退有關；由於老人最常發生車禍時段，集中在上下班時段，警方也加強交管護老。

A1肇事死亡人數近年雖有減少，但機車事故比率仍維持65％以上，交通局陸續在百餘處路段或巷道推動「速度管理」，實施「速限30km/h」管制，並透過標誌與號誌調整，引導機車降速、或讓汽機車分流等模式，打造更安全、友善的機車行進空間。

(中國時報)

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