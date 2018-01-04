旅遊電影節 洋溢屏東在地味

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中國時報
／屏東報導

「好的電影就是最佳行銷」，由屏東縣政府舉辦的旅遊電影節，3日在屏東市慈鳳宮舉辦開鏡，今年共有10組國內外電影團隊參與，將展開為期近一個月的駐地拍攝，屏東縣長潘孟安特地帶領各隊隊員入廟祈福，並將香火袋掛到每台機器上，祈求拍攝過程順利。

編織南台灣旅行風景

潘孟安指出，藉由鏡頭闡述，讓電影成為最貼近生活敘事的媒介，屏東旅遊電影節除希望製作團隊透過駐地創作，與社區、居民互動激發出不同火花，更希望專業電影團隊能詳實記錄屏東風土人情，讓旅人來到屏東觀光，能因電影故事動人情節，細細品味在地。

今年共有36組專業電影團隊報名，最後選出10組，各式天馬行空的劇本，可望在屏東互成關聯，種種題材也將透過鏡頭的旅行與創作探索，交疊編織成10段述說著旅行意義的電影，構成一片旅行風景。

剪輯成長片2/9首映

其中來自香港的劇組，作品曾獲新浪潮電影節最佳攝影獎肯定，擔任副導演的李浚謙說，屏東步調緩慢，適合電影人細細品味與感受，他也笑說，去年屏東於香港的行銷廣告：「沒來過屏東，別說你到過台灣」，讓團員對屏東都充滿想像與期待。

屏縣府觀傳處長黃建嘉表示，集結屏東元素拍成10部「旅行的意義」，最終將剪輯成為一支屬於屏東風土人情、旅遊行銷的長片，將於2月9日在青創聚落舉辦首映會；另外也會在高雄電影圖書館、阿里港公園、萬丹國小及恆春西門廣場，安排「影片成果放映會」，讓更多人能感受屏東各地的美好。

(中國時報)

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