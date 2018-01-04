輪狀病毒疫苗 嬰幼兒快施打

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中國時報
／台北報導

現正值輪狀病毒的高峰期，根據調查，台灣6歲以下的幼兒，有98％曾感染過輪狀病毒疫苗，輪狀病毒主要經由糞口途徑傳播，少量病毒即可致病，傳染力極強，即使勤洗手、注重飲食衛生仍防不勝防。台北市衛生局提醒，家中若有還沒施打疫苗的嬰幼兒，應該儘快前往醫療院所施打疫苗，以增加抵抗力。

台北市去年4月起，補助接種輪狀病毒口服疫苗，凡設籍台北市出生滿6周至24或32周內可接種2或3劑，低收入戶、重大傷病、罕見疾病及社會局認定特殊個案的嬰兒，依規定時間接種，將全額補助疫苗費用；而設籍本市滿2年的市民或第三胎的嬰兒，則定額補助每位2100元。

台北市衛生局疾病管制科長陳少卿說明，目前市面上有兩種口服輪狀病毒疫苗，皆符合衛生福利部食品藥物管理署查驗登記規定，且經藥政單位核准使用及進口，疫苗有效性及安全性有保障，符合接種資格的寶寶可擇一安心接種。

另外，由於該疫苗有接種年齡的限制，且疫苗廠牌不能混搭補助，為避免錯過接種黃金時間，可至「台北市預防接種資訊系統」（https://vaccine.health.gov.tw/），查詢是否符合補助資格及接種合約院所地圖資訊。

符合補助對象的嬰幼兒家長，應攜帶台北市兒童醫療補助證（證明卡）、兒童健康手冊及健保卡前往「台北市101家輪狀病毒疫苗補助特約醫療院所」接種，可於現場直接減免疫苗費用。截至去年11月底，已經有近1萬7000名嬰幼兒接種，接種率約7成。

(中國時報)

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