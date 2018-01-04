7年級禮儀師 太平間拍甜蜜婚紗照

在同一家禮儀公司工作的29歲蔡瑞容與28歲曾世文互許終身，3日更打破世俗禁忌，選在輔大醫院太平間取景，拍攝甜蜜婚紗照，擺放大體的擔架成為拍攝元素。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

太平間也能曬恩愛！在同一家禮儀公司工作的29歲蔡瑞容與28歲曾世文，相戀1年決定在本月底互許終身，小倆口更打破世俗禁忌，3日選在輔大醫院太平間取景，拍攝甜蜜婚紗照，擺放大體的擔架和冰櫃全成為拍攝元素，過程中被旁人問到會不會感覺毛毛的，2人笑說：「很溫馨！」

外型甜美的蔡瑞容原本是平面模特兒兼任活動主持人，6年前踏入殯葬服務業，3年前投入台灣仁本生命科技服務公司擔任禮儀經理，在工作中認識晚她一年到職的曾世文，2人漸漸從學姊教導學弟的關係發展成情侶，相戀1年後決定互許終身，俊男配美女的禮儀師之戀，也深受同事們祝福。

「一開始是覺得他很帥！」蔡瑞容笑說，剛開始會主動想關照學弟，後來發現他的工作態度很認真上進，就越來越有好感；曾世文則靦腆地說，一開始也覺得學姊長得很漂亮又對他很好，什麼事情都願意教他，一起工作的同時感情也越來越好。

蔡瑞容與曾世文3日下午選在去年剛成立的輔大醫院太平間進行婚紗拍攝，2人早已習慣在太平間出入，即便與擺放大體的擔架和冰櫃合照，絲毫不見生澀和畏懼感。

蔡瑞容與曾世文說，2人討論後主動向公司提出構想，也獲得親友的支持，除了紀念彼此在工作上的相識相戀，也想告訴大家，禮儀師工作和太平間一樣，並不會陰森可怕，「像今天拍攝，很溫馨啊！」

(中國時報)

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