統合戰力 國民黨桃市黨部合署辦公

2018年01月04日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨桃園市黨部3日舉行新春團拜暨合署辦公揭牌。（甘嘉雯攝）

國民黨桃園市黨部3日舉行合署辦公揭牌、新年團拜暨廣發青年英雄帖活動，主委楊敏盛宣示以實際行動，發揮團結力量，對於2018選戰充滿著信心，「我們不會急就章」，將踏實的一步一步往前走，同時招募熱血有志青年加入桃園市黨部國民學堂「青年議會培訓營」培訓行列，表現優異者有機會參選年底5合1大選。

今年是大選年，為統合戰力，將黃復興系統所屬的黃國園黨部與市黨部合署辦公，楊敏盛公開徵才，歡迎20歲到35歲加入黨部「青年議會培訓營」行列，經過培訓者可安排至各黨籍民代助理，起薪3萬3000元。

市黨部副主委林正峰、黃國園黨部主委于北辰、副主委史碩仁，有意角逐年底市長寶座的楊麗環、陳學聖、吳志揚，及多位市議員都到場參與。

吳志揚表示，桃園區是桃園市政治中心，合署辦公可以說是南北桃園全面攜手合作，他以楊敏盛及于北辰主委的姓名編了一首打油詩「楊（陽）光普照、行動敏捷、國民黨強盛」、「余（于）誓以至誠、光復北桃園、就在此良辰」。

楊敏盛表示，國民黨統合地方及退伍軍人黨部戰力的「合署2.0版」計畫，除市黨部合署辦公外，未來也會在中壢區黨部成立市黨部南區辦公室，宣示國民黨重視桃園南北平衡，擴大選民服務，他還展示親筆書寫的「黨務革新廣納賢良」、「青年英雄踴躍投藍」、「英雄帖」字，表達爭取青年才俊的決心，尤其充滿熱情理想的「網路世代」，都是市黨部積極爭取的對象。

(中國時報)