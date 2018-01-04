收租卻不疏濬 政府消極讓人心寒

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中國時報
／台中報導

高灘地有緩衝水流、保護堤防功用，長久以來農民向第三河川局租用大甲溪大安段種植水稻、青蔥等作物，不料去年豪雨沖失部分耕地，不僅農作物受損，也可能影響堤防安全。水利局及第三河局人員勘察後，均認河心自然偏移，造成高灘地流失，不認為是人為因素。

去年7月，農民黃益清在收割一期稻作時，高灘地農田突然崩塌，整個人墜落3、4公尺深的溪底，右肩脫臼至今仍施不上力氣。還有人標會借錢來墾荒、繳使用費，30、40年前從砌石頭、填土、施肥做起，如今農田流失，生計無著，10餘位老農心寒表示「政府收了租金，卻遲不疏濬，消極態度令人心寒。」

到場關心的農民怒斥第三河川局官僚心態，連議員當場追問何時能疏濬、導正河心？居然答覆「要找看看有沒有錢？」農民憂心表示，現在已有10餘公頃高灘地流失，不趁枯水期趕快解決，明年汛期來臨，流失面積恐會擴大。

第三河川局管理課曾財益指出，該處高灘地位於河道內，耕作風險本來就比較高，若遭大水流失後，農民還能整復使用，當年度使用費減半收取，若完全不能使用則免繳，至於農損部分須依《農業天然災害救助辦法》辦理。

吳敏濟轉而要求農委會及市府農發基金予以補助，農業局專委周憲民表示，本案是耕地流失，與風災不同，將行文農委會了解是否比照天災予以補助，至於是否啟用農發基金，內部會進行研議。

(中國時報)

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