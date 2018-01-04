籌建鐵道文化園區 只聞樓梯響

2018年01月04日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

扇形車庫結合彰化台鐵宿舍群打造鐵道文化園區，被期待Ｎ年了，彰化縣文化局長陳文彬表示，目前沒有爭取任何經費，也尚無實質規畫，地上所有權都屬鐵路局，目前做法只能先確定「法」的地位，納入文化資產，進行環境清潔和維護。

彰化台鐵宿舍群真的是「築夢」舞台，賦予想像、承諾很多，但文化局也坦承，距離實際推動的腳步，「真的還很遙遠」。陳文彬歸咎，這是有人堅持宿舍群要全數保留，拆不得、動不得，只能一步、一步來。

文化局表示，去年已將扇形車庫從縣定古蹟提報國家級，占地2公頃台鐵宿舍群，內部多達60多棟建築，前兩周也通過文資審議，納入彰化縣「文化地景」，整個區域已受到文化資產的保護。

彰化市民指出，執政承諾2020年彰化市鐵路高架化動工、2031年完成，還有13年光陰，不知道鐵道文化園區和高架化有配合規畫的行動嗎？還是只能繼續「凍結」。至少周邊的停車、動線規畫，可以先走吧！

文化局指出，納入文化地景，接下來要制定管理維護辦法，還待再召開文化資產審議通過，通常至少需1年時間，但管理維護辦法的權責，還是在鐵路局，會督促出爐。文化局強調，文化局只管「本體」，涉及都市計畫不在權責。

難怪3議員質疑，鐵道文化園區要納入整體都市計畫、整體規畫、要落實，市民只能期待，希望行政作為能出現突破。

(中國時報)