新聞透視－剝奪農保、年金 當心官逼民反

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中國時報

台灣治水預算動輒百億、千億，嘉義縣歷經8年800億到6年600億易淹水區治理計畫後，海區早年飽受逢雨必淹的水患之苦幾乎已不存在；反觀平地區的新港、大林、民雄，因排水系統老舊，又受到天候、地形影響，只要降起暴雨或時雨量超過百毫米就傳淹水災情，不只民怨四起，也引發中央正視，連總統蔡英文剛上任也特地到大林了解現況，並提出滯洪池綠能發電建議。

當前建滯洪池已經成為治水工程的主流手段，但即便是偏鄉聚落，要取得大片土地蓄水，在彈丸之地的台灣，相較國有地如廢鹽灘或台糖土地取得容易，一旦圈到私有土地，形同與民爭地、爭利。

尤其國人向來的傳統觀念「有土斯有財」，要民眾為了公共利益，賣地、出地建滯洪池，談何容易？更遑論犧牲小我，完成大我，先來幾場抗爭再說。

埤子頭滯洪池廣達36.6公頃，光地主就多達119位，縣府水利處就算採鄰近買賣實例當評價依據，再用市價徵收或市價協議價購和地主談，配合牽涉大眾利益，解決水患之苦動之以情，地主也不見得要買帳；除了價格是個大問題，還有農民最在意的農保資格，恐怕因為農地被徵收而喪失。

嘉縣畢竟是農業縣，許多人靠小小一塊農地養兒育女過一輩子，儘管淹水難受，但畢竟不是天天颳颱風，但沒了農保、老農年金可是會要人命，如何說服農民賣地，成全縣府水患治理的美意，除了溝通再溝通，強調依法行政的縣府也許可以再想想對策，別落得官逼民反，強徵農地罵名，反折損治水美意。

(中國時報)

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